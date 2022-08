BORBA! SRPSKE LIČNE KARTE SAČUVANE, SLEDI BITKA ZA TABLICE Vučić: Ovo je dobro za nas, ali odmah su usledile nove pretnje Kurtija

Beograd i Priština postigli su dogovor o dokumentima, odnosno o ličnim kartama, što je prekjuče obelodanio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Ðuzep Borelj. Postignuti dogovor predviđa da Srbija ukine ulazno-izlazni dokument za sve koji imaju kosovsku ličnu kartu, dok je kosovska administracija, sa druge strane, odustala od uvođenja takvog dokumenata za one koji imaju srpske lične karte. Iako je ovo dobra vest za sve građane Srbije na KiM, diplomatska borba još nije gotova - sledi ona zbog registarskih tablica, sudeći prema izjavi Aljbina Kurtija da „do oktobra nećemo videti vozila s nevažećim tablicama na Kosovu“.

Dogovor u vezi s ličnim kartama, kako je rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dobar je za nas i svima će samo biti lakše, a ne teže. Međutim, predsednik ukazuje i na to da Kurtijev stav pokazuje da on želi sukobe i nemire.

Usmeni dogovor

Vučić je kazao da je Srbija uspela da u dogovoru s Prištinom izvuče najbolje moguće, navodeći da je taj dogovor usmeni, te da se kretao u okviru sporazuma koji je potpisan 2011.

- Trudili smo se nešto da ispravimo i nadam se da smo uspeli. Ovo je dobro za nas - rekao je Vučić i poručio prištinskoj strani da ne obmanjuje javnost.

- Oni su i od 2011. putovali sa svojim dokumentima, samo što im je u Srbiji izdavan jedan papir i ništa ih to nije remetilo osim što je oduzimalo pet minuta vremena. Nikome nije teže, svima je lakše - naglasio je Vučić. Podvukao je da smo uspeli da se izborimo za srpsku državnost i da srpska dokumenta važe na KiM.

- Nisu to lako prihvatili. A kao dokaz da je to tačno, usledile su odmah nove pretnje. Kurtijeve reči upravo su to, nove pretnje Srbiji. Njegove reči kako se nada da do oktobra na Kosovu više neće biti nevažećih tablica, a tu misli na one koje su izdate u Srbiji, jesu ništa drugo do pretnja - ističe Vučić. Podvlači da ovakav Kurtijev stav pokazuje da on želi sukobe i nerede, a ne rešenje kroz dijalog i dogovor.

- Mi, kad rešimo jednu stvar, odmah dolaze druga, treća i tako dalje - rekao je Vučić.

Kratka normalizacija

Kurti jeste, kako je izjavljivao, zadovoljan postignutim dogovorom, međutim, samo dan kasnije ponovo je počeo da podgreva situaciju.

- Dali smo srpskim građanima dva meseca da preregistruju vozila na Republiku Kosovo. Nadam se da do oktobra nećemo videti vozila s nevažećim tablicama na Kosovu. Tako nešto nije protiv Srba, već se radi na poštovanju zakona i reciprociteta - istakao je Kurti.

Boško Vukčević

foto: Promo

