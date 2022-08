KURIR SAZNAJE OD IZVORA BLISKOG SPS! DAČIĆ DOBIJA 4 MINISTARSTVA: Evo na čelu kog resora će biti on

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić najavila je da bi njen tim trebalo da bude sastavljen do kraja septembra. Zvanično, dosad je poznato da će je činiti SNS, SPS i predstavnici manjina, te da će lider socijalista Ivica Dačić biti zamenik premijera, koordinator službi bezbednosti i ministar, i to, najverovatnije, prema našim saznanjima, spoljnih poslova. Ukoliko se potvrdi načelni dogovor između SNS i SNS, socijalisti bi trebalo da budu i više nego zadovoljni, jer će im pripasti više resora nego dosad - čak četiri, nezvanično saznaje Kurir od izvora bliskog toj partiji.

Raspodela karata

Uprkos tome što šef SPS dobija čak tri veoma jake funkcije, naši izvori bliski socijalistima kažu da će toj partiji u ovoj raspodeli karata pripasti i više ministarstava nego što je bio slučaj 2020, kada je Dačić izabran za predsednika Skupštine Srbije. Tada su u izvršnu vlast ušli i Branko Ružić, koji je vodio resor prosvete i nauke, i Novica Tončev kao ministar bez portfelja.

- Socijalisti sada računaju na četiri resora - jedan koji će voditi Dačić i još tri ministarstva. Najizvesnije je da će Ružić ponovo dobiti funkciju, iako još nije poznato da li ostaje u prosveti ili dobija drugu poziciju. Tončev najverovatnije ispada, a zasad najveće šanse za ministarska mesta imaju Đorđe Milićević i Aleksandar Antić - kaže naš izvor.

Ivica Dačić nije hteo da komentariše naša saznanja, uz kratku poruku da će sve biti poznato, kako je rekla i mandatarka, do kraja septembra.

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže da se ne čini nerealnim da SPS može imati značajniju ulogu u vladi zahvaljujući mestima koja će dobiti, te da ne bi bilo iznenađenje i da dobiju četiri resora.

Dva razloga

- Dva su razloga za te pretpostavke - prvi, onaj politički, jeste da se uvaži izborni rezultat SPS, koji je bolji nego onaj 2020. Drugi i važniji je taj što su 2020. resorima koji su im pripali dobili i relativno malo političke odgovornosti. Dačić jeste bio predsednik parlamenta, to je važna pozicija, ali nije pozicija koja u očima javnosti nosi i neku političku odgovornost. Gotovo sva kritika javnosti je išla na teren SNS - objašnjava Klačar. Govoreći o ministarskom mestu za Dačića, on je uveren da će to biti jedan od najvažnijih resora, pa su tako, kaže, gotovo podjednako u igri MUP, spoljni poslovi, ali i odbrana.

- Imajući u vidu da mesto koordinatora službi bezbednosti preuzima od Nebojše Stefanovića, ne bi bilo iznenađenje i da Dačić dođe na čelo Ministarstva odbrane - kaže Klačar.

On je gotovo uveren i da će, osim Dačića, u novoj vladi biti ponovo i Ružić.

- Kod socijalista retko kad ima iznenađenja kada je reč o ministarskim mestima i ona gotovo uvek idu visokopozicioniranim stranačkim funkcionerima i ljudima koji su prepoznatljivi u javnosti. Zato tu i dalje vidim Ružića, ali i Antić i Milićević imaju dobre šanse - zaključuje Klačar.

