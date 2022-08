U TOKU JE KOSOVSKI BOJ IZMEĐU VAŠINGTONA I BERLINA! Stojanović za Kurir TV: Nemci će sve uraditi za njihovog LJUBIMCA KURTIJA

Pojačana diplomatija Brisela kao zvaničnog posrednika, ali i Vašingtona čiji se se uticaj vidi u najkritičnijim momentima u rešavanju kosovskog pitanja poslednji je zamajac u dijalogu Beograda i Prištine.

Diplomatska ofanziva oko Kosova i Metohije kao da je probudila i Nemačku jer nemački kancelar Olaf Šolc priprema nove sastanke sa Vučićem i Kurtijem. To je svojevrsno takmičenje Berlina i Vašingtona jer Amerika zagovara Otvoreni Balkan, a Nemačka Berlinski proces. Nemci žele da iskoriste trenutnu normalizaciju procesa i potenciraju obavezno priznavanje Kosova kao nezavisne države zanemarujući da normalizacija ne znači nužno i rešavanje statusa.

Stav Nemačke je nepromenjen: zalazu se takozvani model 2 Nemacke po kojem bi bio slobodan pristup tzv. Kosova medjunarodnim organizacijama. Zvanični Beograd odlučno je protiv te ideje.

Predsednik Aleksandar Vučić je nedavno rekao da bi Priština rado primenila sporazum iz 2011 i preskočila Briselski sporazum iz 2013. i formiranje Zajednice srpskih opština.

Stojanović smatra da je Nemačka na strani Kurtija koliko god on daleko otišao.

- Šolc je već imao jedan sastanak sa Kurtijem i Vučićem u Berlinu. Ono što je interesantno je da je na konferenciji za novinare sa Kurtijem bio izričit da Kosovo mora da bude nezavisno. To nije ponovio na pres konferenciji sa Vučićem u Beogradu. On hoće da oživi taj Berlinski proces koji je započela njegova prethodnica Merkel. Tu se vidi neka vrsta malog Kosovskog boja između Vašingtona i Berlina. One se vide u nekim malim nijansama, mada najviše prema Kurtiju - rekao je Stojanović.

- Kurti je nasledio one famozne takse, ali se nije mnogo trudio da one ostanu. Da nisu uplovili Amerikanci po sistemu Grenelove buldožer diplomatije, tu se ništa ne bi moglo pomeriti u dogovoru između Beograda i Prištine. Tada su Amerikanci sklonili Kurtija preko noći. To je bila njegova prva vlada koja je kratko trajala, a Nemci su žalili veoma i u medijima je bilo mnogo tekstova, ali ipak tačno je da ključeve od svega drže Amerikanci - rekao je Stojanović.

