PETKOVIĆ: Poseta premijerke Brnabić pokazuje da je Srbija uvek uz Srbe sa KiM! Siguran sam da će doček velelepan

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kim Petar Petković izjavio je da srpski narod na Kosovu sa velikom radošću i nestrpljenjem očekuje predstojeću posetu premijerke Ane Brnabić i ističe da ta poseta za Srbe na Kim ima posebnu težinu i značenje jer pokazuje da je njihova država uvek uz njih.

Kako je rekao Srbija danas na prostor Kosova i Metohije ulaže više nego za poslednjih 30-40 godina i ovo će biti prilika da premijerka obidje i neke važne strateške projekte koju su realizovani, rekao je on za Politiku.

Ističe da je siguran da će doček biti velelepan, kako Brnabić i zaslužuje uz podsećanje da su Srbi na Kosovu uvek bili vrsni domaćini.

"Isto tako, mogu vam preneti i da premijerka ne može da dočeka da poseti nasu južnu pokrajinu i sa našim narodom razgovara na terenu, da im prenese reči mira i podrške države Srbije. U svakoj krizi, napetosti, muci, Srbi sa KiM gledaju u Beograd i posle svih nedaća koje su istrpeli, ova poseta im dolazi kao snažno okrepljenje i motivacija. Mogu vam reći da je predsednica Vlade veoma dobro upoznata sa životom našeg naroda u pokrajini i da je pored predsednika Aleksandra Vučića uvek imala puno razumevanje i davala ogromnu podršku našem narodu na KiM. Nema tog projekta, pomoći ili molbe za naš narod koju premijerka nije prihvatila", rekao je Petković.

Govoreći o sporazumu o ličnim kartama, on je istakao da su njime sačuvani mir i stabilnost.

"Nakon toga narod u pokrajini mogao je da odahne od pretnji i tenzija koje je trpeo od kako je Aljbin Kurti rešio da uvede protipravne, nasilne i jednostrane mere i ukine Srbima srpske lične karte, želeći da ih tretira kao strance na njihovim vekovnim ognjištima. To je bila crvena linija koju nismo mogli da pređemo, niti da na to pristanemo, iako se Kurti u donošenju ove jednostrane odluke iskučivo pozivao na Sporazum koji su Borko Stefanović i Edita Tahiri potpisali 2011. godine", rekao je Petković.

Kako je rekao zahvaljujući naporima predsednika Srbije Aleksandra Vučića izborili smo se za dogovor kojim su sačuvane srpske lične karte za sve Srbe koji žive i južno i severno od Ibra, ali je sačuvano, ističe, i srpsko postojanje i državnost Srbije na prostoru KiM.

Na pitanje da li se nada kompromisu o registarskim tablicama i kakav bi on mogao da bude Petković kaže da će se Srbija boriti da sačuva srpske tablice u pokrajini, jer su to legalne i legitimne registarske oznake koje izdaje država Srbija, kao i da se osnov za njihovo čuvanje nalazi pored Ustava i u prethodno potpisanim sporazumima, ali i dogovoru o ličnim kartama.

"Međutim, predstoji nam teška borba, jer Kurti odbija ne samo KM tablice, već i statusno neutralne KS tablice koje je uveo Unmik, a koje je direktno kršeći sporazum, Priština jednostrano ukinula septembra 2020. Za Srbe koji žive na severu KiM, RKS tablice koje želi da im nametne Kurti su apsolutno neprihvatljive, i takav njihov stav je apsolutno legitiman, s obzirom da sebe smatraju građanima Srbije koji žele da koriste srpska dokumenta i srpske registarske rablice", rekao je Petković.

Govoreći o bedemima koji se prave na prelazima Brnjak i Jarinje, Petković kaže da su u prethodnom periodu primetna nastojanja Prištine da u pojasu administrativne linije napravi svojevrsna utvrđenja za svoje specijalne jedinice, pri čemu se uzurpira privatna imovina i posedi Srba na čijoj zemlji krče i grade bez ikakve dozvole.

"Srbi koji žive u ovim opštinama veoma su zabrinuti zbog ovakvog postupanja Prištine i mi smo o tom problemu obavestili i međunarodne predstavnike. Specijalci kosovske policije sastavljeni isklučivo od Abanaca nemaju šta da traže na severu KiM ni po jednom slovu sporazuma. Jedino je Kosovska policija regiona Sever, sastavljena od 95% Srba, nadležna i prema Briselskom sporazumu mora da bude prisutna na severu pokrajine i da se stara o javnom redu, miru i bezbednosti. Tu bezbednost srpskom narodu dužan je da obezbedi jedino još i KFOR, koji je morao da zabrani upade ROSU policije na sever KiM“, rekao je Petković.

Na pitanje da li Kurti ekstremizmom pokušava da sakrije ozbiljnu energetsku krizu na Kosmetu, Petković kaže da nema sumnje da ni većina Albanaca više ne naseda na antisrpsku histeriju Aljbina Kurtija kojom pokušava da sakrije svoje katastrofalne ekonomske rezultate na Kosovu.

"Nalazimo se na pragu grejne sezone i svako normalan brine hoće li biti struje i grejanja, ali izgleda samo u Prištini umesto odgovora i rešenja na životna pitanja, Kurti nudi sukobe i priziva rat. Videli ste i da je većina albanskih škola počela štrajkom novu školsku godinu, da cene nezaustavljivo rastu, i to je ono sto muči Albance u pokrajini, a ne da li će Srbi imati lične karte i tablice. Takođe, videli ste da smo posle dobrog dogovora o sprovođenju energetske Mape puta mogli da nastavimo u pravcu normalizacije odnosa, ali je Priština svesno izazvala novu krizu, samo da ne mora svom narodu da objašnjava zašto neće imati struju ili grejanje. A tu struju Priština nije u stanju da obezbedi ni sada, gde je tokom avgusta i početkom septembra, sprovodila restrikcije i po 7 sati dnevno i to na 90% konzuma. Ne smem ni da zamislim šta će tek biti sa strujom tokom zime na Kosovu i Metohiji", rekao je on.

Komentarišući ocenu dela opozicije da je Srbija preko dogovora o ličnim dokumentima navodno priznala nezavisnost Kosova, Petković ističe da sve što je za Srbe na KiM dobro, za opoziciju u Beogradu je povod za napad na predsednika Vučića.

"Drago mi je da su konačno priznali da za njih srpske lične karte ili tablice ne znače ništa i da su im draža dokumenta Prištine, koja su prihvatili Sporazumom iz 2011. Za nas će prisustvo države Srbije na KiM uvek biti svetinja! Podsetiću vas da su upravo Borko Stefanović, Vuk Jeremić, Boris Tadić, Dragan Đilas u Sporazumu iz 2011. uveli kosovke lične karte, kosovske vozačke dozvole i 'RKS' tablice. U nasleđenim okolnostima i sporazumima, mi smo uspeli da izborimo najviše za nas narod na KIM. Da se Jeremić ,Tadić, Đilas pitaju, danas ne da ne bi bilo srpskih ličnih karata na KiM, nego ne bi bilo ni Srba na KiM", rekao je on.

Kada se radi o napadima na Srbe, Petković podseća da se broj napada od dolaska Kurtija na vlast povećao za 50 odsto, kao i da politička klima u Prištini i antisrpska retorika generišu i stimulativno utiču na ekstremiste koji u njihovim rečima nalaze podsticaj za svoja nedela.

"Srbi su svoji na svome, žele da žive u miru ali gotovo da ne prođe dan da im se na kući ne ispiše grafit terorističke UČK ili da naši hramovi ili grobovi ne budu meta vandala. Broj napada značajno je veći južno od Ibra gde je naš narod izložen brojnim nedaćama i fizičkim napadima, kamenuju im se i pljackaju kuće, pale imanja.. Zato kroz razgovore sa svim relevantnim međunarodnim misijama na KiM insistiramo da se ti incidenti najozbiljnije shvate i sankcionišu i da se bezbednost Srba podigne na viši nivo", rekao je Petković.

On je dodao da je tokom nedavne posete Briselu, predsednik Vučić predao generalnom sekretaru NATO i listu svih napada na Srbe, ukazujući da Srbi stradaju samo zato što nose srpsko ime i prezime.

"Nećemo prestati da tražimo pravdu i pravo za Srbe koliko god se neko trudio da skloni pogled u stranu pred srpskim stradanjem", zaključio je Petković.

