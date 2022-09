PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO ALBANCIMA: U nekom trenutku može da dođe kraj strpljenju, Srbi više zulum ne mogu da trpe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Priština kontinuirano drži specijalne policijske jedinice na severu, i dodao da smo prvi put dobili reč da je ljudima EU jasno o čemu se tu radi.

- Svakodnevno zastrašuju Srbe dugim cevima i oklopnim vozilima. I to izaziva reakciju našeg naroda na KiM. I po prvi put se pojavljuju lica u starim i novim uniformama koji traže da brane sever KiM od agresora. To vam dovoljno govori o težini situacije u kojoj se nalazimo. I kada su se ti mladići bez oružja pojavili, svi ljudi su sišli da ih pozdrave i da kažu: "Dobro došla sloboda". To vam govori koliko je dojadilo našem narodu da trpi teror - kazao je on.

Vučić je rekao Albancima da u nekom trenutku može da dođe kraj strpljenju, i da Srbi više zulum ne mogu da trpe.

- Molio sam Srbe da ne napuštaju institucije, iako znam da je to u Srbiji nepopularno. Kada napustite policiju, ostavili biste jedan broj Srba bez pištolja. Kada Srbi napuste sudove, ko bi gonio nekoga ako siluje Srpkinju. Niko. Ja znam da će Srbi čuvati svoja ognjišta, i naš posao je da zajedno sa njima čuvamo mir. Na kraju krajeva, znaju u međunarodnoj zajednici za moju odlučnost. Sačuvaćemo naš narod, i neće biti nikakvih Oluja niti Bljeskova - istakao je predsednik, na šta je pozdravljen aplauzom.

On je ponovio da molimo za mir zato što znamo kakve katastrofalne posledice rat donosi, a ne zato što se plašimo.

Zadatak NATO-a je da čuva stanovništvo

Predsednik se obratio i predstavnicima NATO-a, i poručio im je da je njihov zadatak da čuvaju stanovništvo, a ne da sprovode odluke Prištine.

- Ja takođe ne verujem da se može postići dogovor sa albanskim rukovodstvom, jer njih ne interesuje nikakav dijalog niti postizanje sporazuma. Poslednjih mesec dana jasno je da se menja armatura pregovora o KiM. Oni hoće da nas privole da se krećemo ka neformalnom, ali suštinskom priznanju Kosova. To će biti predstavljeno kao dar sa neba, i šta god da kažemo imaćemo tešku situaciju. Koliko tešku ne znam, i ne znam kako ćemo se odupreti tome, ali pritisci će se samo povećavati. Čini mi se da imaju potrebu, na Zapadu, da predsedniku Rusije izbiju argument Kosova iz ruke - rekao je on.

(Kurir.rs)