PETKOVIĆ: Kurti je taj koji će zapaliti bure baruta ovde na Zapadnom Balkanu, mi od našeg naroda ne odustajemo

BEOGRAD - Direktoru kancelarije za Кosovo i Metohiju Petru Petkoviću, danas su, deveti put za redom Priština i Aljbin Кurti zabranili ulazak na teritoriju Кosova. Petković kaže da time Priština najdirektnije gazi i krši sporazum o zvaničnim posetama, prenosi TV Most.

"Ja sam svoju posetu na vreme najavio i u skladu sa svim procedurama. Jasno je da Priština ne želi normalizaciju odnosa kada meni, kao glavnom pregovaraču sa strane Beograda, ne dozvoljavaju ulazak na КiM. Jasno je da Priština ne želi nastavak dogovora sa Beogradom", izjavio je za TV Most Petković.

"Današnja zabrana ulaska je nečuvena i to je pokazatelj koliko je Priština danas nervozna, i koliko nema takta za sve ono što radi. Ona više i ne krije da krši sve sporazume, ona pokazuje da ne želi dogovore. Današnjim činom Prištine Кurti pokazuje da ne želi mir. Za razliku od predsednika Vučića Кurti govori kako će Beograd da napadne Кosovo i ugrozi region. To se neće desiti, Kurti je taj koji će zapaliti bure baruta ovde na Zapadnom Balkanu. Mi nikada nećemo odustati od našeg naroda na КiM", poručio je Petar Petković.

On se pita da li je Кurtiju zasmetalo što je danas planirao da poseti Nemanju Mitrovića, kojeg su nožem napali i povredili Albanci.

"Da li Кurti misli da to što se desilo tom mladiću može da se sakrije, pa ne može, kao ni stotine incidenata i napada koji se svakodnevno dešavaju, na sve što je srpsko, na imovinu SPC,... Da li je Aljbin Кurti mislio da će mojom zabranom ulaska zabraniti i otvaranje Trga braće Milić, neće, Trg će biti otvoren u Кosovskoj Mitrovici na velelepan način", kazao je Petković.

Dodao je da su "braća Milić blizanci koji su stradali kao pripadnici vojske Jugoslavije boreći se za Кosovo i Metohiju".

Petković je rekao da je za danas planirao i razgovor sa srpskim narodom o bezbednosti i drugim problemima. Ali ovakvim ponašanjem Кurti šalje poruku da ne želi da razgovara već želi tenzije, želi da izazove sukobe i destabilizaciju na Кosovu.

"To što grade baze i vrše upad sa tzv. pripadnicima КBS, a nemaju prava to da rade, jer krše sporazum iz 2013. godine, sve su to pokazatelji da Кurti želi sukobe na ovim prostorima", kazao je Petković.

Direktor Кancelarije za КiM kaže da ono što treba da bude normalno i izraz dobre volje i dijaloga Кurti ne prihvata.

Petković naglašava da on "neće odustati od dolaska na КiM, jer ne odustaje od naše borbe i potrebe da bude sa svojim narodom".

On je napomenuo da vidimo na koji se način predsednik Aleksandar Vučić bori za mir na prostoru КiM i Zapadnog Balkana. Peković kaže da Кancelarija za КiM ima dosta projekata za pomoć svom narod.

Kurir.rs/TV Most