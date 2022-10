SAMO NAM JE JOŠ TO FALILO: Vučić o upadu rumunske policije u kancelarije NIS u Temišvaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na upad rumunske policije u kancelariju NIS u Temišvaru i naglasio da to nema veze sa ratom za energente već sa političko-špijunskim obračunom.

Vučić je naglasio da cela ta situacija nema veze sa našom državom.

- Uopšte ne isključujem mogućnost realne krivice NIS-a, ali ne znam šta je slučaj, niti sam se time bavio. Važno je da istaknem da tu nema srpskih državljana. To sa nama nema veze. Uglavnom su Rusi u pitanju, ali tražićemo dodatne informacije od rumunske policije. Oni optužuju jednu ćerku kompaniju NIS da je odavala podatke ili ne znam šta. Samo nam je još to falilo! Kao da svakog dana uzmemo kamen i Boga gađamo. Ajde sada objasnite da to nema veze sa srpskom državom kada će u svim svetskim vestima da se objavi kao kompanija iz Beograda - rekao je Vučić nakon trilaterale u Budimpešti.

Rumunska policija, podsetimo, upala je u kancelarije kompanije NIS Petrol i u domove zaposlenih u Temišvaru i Bukureštu. Tri osobe su sprovedene u Direktorat za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Temišvaru (DIICOT) i ispituju se kao svedoci, a trebalo bi da bude doveden još jedan svedok i dvojica osumnjičenih.

Pretresi su obavljeni u filijali ruske kompanije "Gasprom" koja posluje u Rumuniji. Povod za istragu je postojanje sumnje o "curenju informacija" u vezi sa istraživanjem nalazišta nafte i gasa.

