TITA U BELOJ KUĆI PITALI ZAŠTO RUSI MRZE AMERIKANCE, BROZ IM SASUO BRUTALAN ODGOVOR: Maršalov lekar progovorio o šok sceni u SAD!

Lider trećeg sveta, čovek koji balansira između zapada i istoka... To je bila glavna misao svakog Jugoslovena koji je decenijama veličao svog vođu Josipa Broza Tita.

Od Titove smrti, čiji se rođendan slavio 25.maja, prošlo je mnogo godina, ali njegov život, vladanje SFRJ i odlazak sa ovog sveta i danas izazivaju kontroverze.

Tačku na spekulacije o tome kako je i kada maršal preminuo ostavivši Jugoslaviju da ga mesecima oplakuje, odlučio je da stavi njegov lični lekar, dr Milomir Stanković (83), objavivši knjigu “Tito između života i smrti” u izdanju Službenog glasnika.

- I mlade generacije danas sve više pominju Tita i njegovo doba i mislim da treba da se sazna kako je zaista okončan njegov život - počinje priču dr Stanković koji je maja 1978.godine, kada mu je saopšteno da je izabran za Brozovog ličnog lekara, bio zaposlen na Kardiološkoj klinici VMA.

Vest, koja ga je u isto vreme uzbudila, ali i izazvala strah od odgovornosti, preneo mu je prof. Đorđe Popović.

- Titovo zdravlje zahteva nadzor više lekara, ti ćeš tamo biti šesti. Ranije su Tito i Jovanka odlučivali o izboru, a pošto su njihovi odnosi poremećni, to je prepustio svom konzilijumu i ađutantu Tihomiru Viloviću – objašnjeno je Stankoviću, koji se tri godine ranije vratio sa usavršavanja u Hjustonu, zašto mu je ukazano poverenje da leči doživotnog predsednika nekadašnje SFRJ.

Stanković se priseća toplog prijema na Brijonima kada je prvi put stao pred druga Tita.

- Bilo je straha u meni. Došao sam sa klinike kod čoveka koji je bio legenda u našoj zemlji i u svetu. “Došli ste doktore, kako se osećate”, pitao me je, ja mu odgovorim i pitam za njegovo zdravlje. Požalio mi se na išijas. Začuđeno ga pitam kako je to moguće kad ga na televiziji gledamo kako uspravno korača i svi kažu da je zdrav. On će meni: "E moj doktore, stegnem dobro zube da ne bih pokazao svoju bolest”.

Stanković je Broza upoznao i u knjizi predstavio kao čoveka, političara i pacijenta. Pratio ga je na državničkim putovanjima po svetu i uverio se kakav je ugled uživao nekadašnji predsednik SFRJ.

- Nije se ustezao da svakom kaže šta misli. Kad je bio u poseti predsedniku Džimiju Karteru pitaju ga u Beloj kući zašto Rusi mrze Amerikance. On im otvoreno kaže: "Kako da vas ne mrze? Nacifrali ste atomske baze po celom svetu, opkolili ste Rusiju. Šta će vam tolika nuklearna energija, uništićete jedni druge. Sedite sa Brežnjevim i dogovorite se".

