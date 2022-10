NOVO IME U IGRI ZA MINISTRA ZDRAVLJA: Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula: Prihvatio bih poziv!

Resor za koji, prema nezvaničnim informacijama, ima možda najviše potencijalnih kandidata je ministarstvo zdravlja.

U javnosti se spekuliše već mesecima da su za tu funkciju viđeni aktuelna ministarka za socijalni rad dr Darija Kisić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr Danica Grujičić, direktorka RFZO dr Sanja Škodrić, te direktorka KBC Bežanijska kosa dr Marija Zdravković, ali i socijalista, direktor KBC "Dragiša Mišović" dr Vladimir Đukić.

Međutim, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, na listu potencijalnih kandidata za šefa srpskog zdravstva dospeo je i aktuelni direktor DZ "Dr Milutin Ivković" na Paliluli dr Aleksandar Stojanović.

- Prihvatio bih poziv da budem ministar zdravlja u novoj vladi, za mene bi to bila velika čast i odgovornost, ali ne mogu da vam kažem da li sam s nekim već razgovarao na tu temu - kazao je Stojanović za Kurir.

Vladimir Pejić iz agencije "Faktor plus" napominje da sa spiska kandidata ne bi otpisivao ni aktuelnog ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

- Mnogo imena se spominje u trci za ministarstvo zdravlja, a to je jedan veoma važan resor i ključno je da na tom mestu imamo adekvatnu osobu. Lončara su više puta do sada otpisivali, pa nije sve ispadalo baš tako. Svakako, verujem da će biti mnogo iznenađena kada se budu objavljivala imena novih ministara i to ne samo za širu, već i za stručnu javnost - kaže Pejić za Kurir.

(Kurir.rs/J.Pronić)