DA LI ĆEMO DA UVEDEMO SANKCIJE, NIJE PITANJE ZA EU, VEĆ ZA NAS! Dačić: Naš odgovor treba da bude u skladu sa našim interesima

Gosti "Hit Tvita" autorke i voditeljke Verice Bradić večeras su lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Obrad Kesić Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu koji govore o najaktuelnijim političkim dešavanjima u Srbiji i svetu.

Govoreći o izborima u RS, Obrad Kesić je istakao da je upozoravao da, čim je menjan politiki zakon, nešto ovakvo moralo je da se očekuje.

- Mešanje sa strane, mešanje Šmita je činjenica. To ugrožava ne vladavinu prava, demokratske izbore, već nas gura u krizu. Oni prave destabilizaciju celog regiona - dodao je Kesić.

Dačić je, povodom današnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao da su on i predsednik nekoliko puta razgovarali, kako bi dogovorili strategiju, zajedničkog rada dveju stranaka.

Govoreći o najnovijoj izjavi Džozepa Borelja, Suzana Grubješić ističe da je u EU kriza, i da upravo oni plaćaju najveću cenu svega.

- Ovo je potpuno nepotrebno. Mnogi su to shvatili rasističkim činom - dodala je Grubješić.

- Interes Srbije je da se ta strateška saradnja nastavi u narednom periodu. To treba da potvrde i naši stranački drugari. Nesporno je da smo našli dogovor da ćemo zajedno činiti novu Vladu - dodao je Ivica Dačić.

Kesić je istakao da su dva ključna pitanja, a prvo je pitanje neslaganje Amerike sa politikom EU, da su maltene blokirali proces proširenja. Oni misle, kako kaže da priširenje mora da ide brže.

- Problem je što kad god dođe vreme za to menjaju pravila, a onda sve od toga pretvore u farsu, gde kažu da politika koja nama odgovara mora da se poštuje. Uveli su odluku za status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. On menja čitav proces reforme. Ne možemo govoriti da je bilo napretka u vladavini prava, demokratiji. Oni sada misle da treba da preskoče neke zemlje koje imaju ambicije, a da nemaju nikakvo pravo. Nemojmo da imamo iluzije. Meni je drago da se nudi nešto konkretno za zajedničjku državu BiH - kaže Kesić.

Imamo visokog predstavnika koji se nameće kao vlast, sudija... Kako može RU da nagrađuje takvo ponašaje? Otišli smo korak unazad, njima je sada oduzet legitimitet i autoritet, rekao je Kesić.

- Amerikanci nemaju nikakvu strategiju. Ostavili su nedovršene poslove na Zapadnom Balkanu - dodala je Grubješić.

Samo znaju da pritiskaju Evropu, rekla je Grubješić.

Amerika sada ima veliku važnost od Erope, setimo se da je Obama rekao da je Azija bila centar fokusa. Kada je došao Tramp, on je to nastavio. Bio je skeptičan i kritičan, a Bajden je potvrdio da će se nastaviti politika zaokreta, i onda se dešava rat i sada je sve pre Obamine izjave, zato je Eropa njima sada bitna, dodao je Kesić.

- Ako nema napretka, onda će oni imati velike probleme. Istovremeno su otvorili hladan rat sa Kinom - priča Kesić.

- Bez Srbije, ove politike koju sprovodi Vučić, Dačić, nema mira i stabilnosti. Mi igramo za Američke interese. Mi ne reagujemo kada Priština provocira. Srbija ipak ne reaguje emotivno, iracionalno, i uvek Srbija mora da bude odgovornija od Prištine ili Sarajeva. To je ključ. Mislim da to nije malo, mi moramo da grabimo napred - kaže on.

- Petog novembra, Šolc putuje u Kinu, ajde sada, kada bi Aleksandar Vučić otišao tamo sa 100 privrednika, to bi bio problem. A te priče o zlu, valjda je Hitler bio najveće zlo? - rekao je Dačić povodom kritika Srpske saradnje sa Kinom.

Naš iteres jeste da gledamo koliko god možemo da nastavimo evropski put i da sprovodimo reforme, dodao je Dačić.

Grubješić ističe da EK ne pravi direktan spisak primedbi, već brojne organizacije, rekla je ona, povodom stavke da je srpska odluka o održavanja Evroprajda bila kontradiktorna. Ona je dodala da je to najverovatnije delo našij nevladinih organizacija.

Kod nas fabrike dolaze jer još uvek nismo u EU, svaka ova fabrika koja je ovde dolazila gledala je brojne članice, dodao je Kesić.

- Ja sam u Briselu i Vašingtonu rekao mnogo puta da bez rešenja o KiM, nema normalizacije naših odnosa. Mi nismo digli ruke od toga. Kako da uspemo u bilo čemu, ako dignemo ruke od naših želja? Mislite da će Rusija da nas podrži oko Kosova, ako im uvedemo sankcije? - dodao je Dačić.

Picula je kordinator, izvestilac je parlamenta za Crnu Goru. D novembra, dok ne bude plenarno usvojenje, nije moguće da ne dođe do promena, rekla je Grubješić govoreći o nedavnoj izjavi.

