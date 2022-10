VUČIĆ JASAN! AKO NE UVEDEMO SANKCIJE RUSIJI, U VELIKOM SMO PROBLEMU: Ali ako ih uvedemo, znam tačno šta će se dogoditi

BEOGRAD - Ako ne uvedemo sankcije Rusiji, bićemo u velikom problemu, ali ako ih uvedemo, onda će nas tapšati po leđima pet-šest dana i to je to, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na obeležavanju dana BIA u Beogradu.

Predsednik je podsetio na reči Baraka Obame, koji je rekao da se ne možemo oslanjati samo na vojsku da bi branili našu bezbednost, već je potrebna i jaka civilna agencija.

- Danas živimo u vremenu u kom je aktivnost naše službe najvažnija, posebno zbog spoljnog faktora. Beograd je poslednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate. Kada imamo goste sa Zapada onda one druge koji ih prate u stopu. To govori koliko su zainteresovani ne samo jedni za druge, nego za ovo parče zemlje koje bismo da sačuvamo za sledeća pokoljenja - rekao je predsednik.

On dodaje da smo bez naše krivice uvučeni u začarani krug iz kog nema izlaza.

- Kada govorite o planu Šolc-Makron, svi govore o njemu, a niko ga nije video. Svi već imaju mišljenje i javno su izneli svoj stav. I onda znate koliko je teško da radite. Niko pojma nema šta piše u tome, ali dovoljno da se izjasne. To sam rekao da bismo videli kako i naši partneri sa svih meridijana istupaju. Ako mislite da je dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu pet ili šest dana. Danas im to služi da nas kao malj udaraju po svim forumima, pa će nama da rade ono za šta optužuju Rusiju - kazao je predsednik Vučić i dodao:

- Ako odbijete, onda ste u problemu. Da se razumemo. Ne preti niko meni kao Aleksandru Vučiću, oni prete, neskriveno, celoj našoj zemlji i njenom opstanku. Samo hoću da to svi znate, i prvi put to kažem ovako otvoreno. Ništa nije dovoljno. Kažu problem su izbeglice.

Nema problema ukinućemo bezvizni režim. Rešićemo te probleme, ali to neće biti dovoljno, neće biti ni vest. Da uvedemo sankcije zato što njima smeta da postoji jedna zemlja koja štrči i želi da ima pravo na slobodno mišljenje, i nikoga nije ugrozila niti kročila na tuđe tle. Nikoga nismo napali, ali smo bili surovo kažnjeni, gore nego Irak i Avganistan. Jer njima nisu odvajali Basru i Kandahar - rekao je on.

