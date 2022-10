TEŠKO IM JE PALO ŠTO SU ME NEKI PRISLUŠKIVALI ALI NISU OČEKIVALI DA TO RADI NEKO UNUTAR SISTEMA: Predsednik otvoreno o radu Gašića

BEOGRAD - Teško im je palo to što su me neki prisluškivali ali nisu očekivali da to radi neko unutar sistema, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle svečanosti posvećenoj dvodecenijskoj godišnjici BIA.

On je na pitanje da li je zadovoljan radom direktora BIA Bratislava Gašića i radom Službe uopšte, odgovorio sledeće:

- Što se tiče mog zadovljstva radom Bate Gašića, ono je nedvosmisleno kao i ljudima u službi koji su doslovno čuvali našu zemlju. Kad je reč o tehnici, ne može se uporediti s onim što smo imali pre 5-6 godina, prosto kao da je druga država, a što se tiče angažmana, nemam primedbi - dodao je Vučić.

- Za ove ljude je najvažnije da su uvek na strani Srbije a ne na strani nekih drugih službi ni sa Zapada ni sa Istoka - rekao je predsednik i rekao da mu se čini kao da se sve nekako lomi ovde u Srbiji.

- Kad smo radili nedavno kontrapratnju, čini se kao da se sve lomi ovde u Srbiji, kad ne možete da se iživljavate na velikima onda se iživljavate na malima a naše je da tu malu prelepu i najlepšu Srbiju sačuvamo - zaključio je predsednik posle svečanosti u sedištu BIA u Beogradu.

"Neskriveno prete našoj zemlji i našem opstanku"

Predsednik Vučić je izjavio da Srbija u poslednje 24 godine nije bila "u ovako teškoj situaciji" i da postoje "neskrivene pretnje našoj zemlji i našem opstanku".

Vučić je na svečanosti povodom 20. godišnjice osnivanja Bezbednosno-informativne agencije (BIA) rekao da je Beograd poslednjih nedelja "poput Kazablanke" po aktivnostima stranih obaveštajnih službi.

"Kad imamo goste iz Rusije, otkrivamo ljude zapadnih službi koji ih prate u stopu. Isto važi i kad dolaze gosti sa Zapada. To govori koliko su svi zainteresovani jedni za druge, ali i za ovo parče zemlje koje bismo hteli da sačuvamo za sebe i svoja pokoljenja", rekao je Vučić u sedištu BIA u Beogradu.

Ocenio je da "živimo u vremenu u kojem je aktivnost službe najvažnija", posebno kako je rekao, "prema spoljnom faktoru".

Tapšali bi nas po ramenu pet-šest dana a onda rekli da moramo da se odlučimo za pravu stranu istorije "Sasvim bez naše krivice, upali smo u začarani krug iz kojeg kao da nema izlaza. Ako mislite da bi bilo dovoljno da sutra kažemo da uvodimo sankcije Rusiji, tapšali bi nas po ramenu pet dana i onda bi rekli da moramo da se odlučimo za budućnost i za 'pravu stranu istorije' koja nema mnogo veze s argumentima, već znači da ste na njihovoj strani u svakom trenutku", kazao je predsednik. Ocenio je da ta "prava strana" kaže Srbiji da se odrekne Kosova i Metohije, a da će zauzvrat dobiti "mali poklon". "Ako vam padne na pamet da odbijete samoukidanje, onda ste u problemu. Niko ne preti meni kao Aleksandru Vučiću, već neskriveno preti našoj zemlji i našem opstanku. Prvi put to govorim na ovako otvoren način. Kažu da su problem i izbeglice. I tu ćemo da se usaglasimo, ali ni to neće biti dovoljno, neće biti ni vest", ocenio je Vučić. NE PROPUSTITE VUČIĆ JASAN! AKO NE UVEDEMO SANKCIJE RUSIJI, U VELIKOM SMO PROBLEMU: Ali ako ih uvedemo, znam tačno šta će se dogoditi Ocenio je i da je Srbija izložena pritiscima jer želi da ima pravo na sopstveno mišljenje. "Čekaće nas teški izbori i mnogi problemi u budućnosti. Svuda su samo interesi. Tako će mnogi s Istoka da gledaju da budemo što više uvučeni u probleme, a o licemerju ovih sa Zapada da ne govorim. Ostaće malo nas koji imamo samo jednu zemlju, koji razmišljaju samo o interesima Srbije jer jedni bi da se dodvore zapadnim ambasadama, a drugi imaju apriori junački stav", naveo je Vučić. Pozvao je pripadnike BIA da "vole, čuvaju i štite Srbiju". "Od toga zahteva za BIA neću odustati", rekao je Vučić kome je direktor BIA Bratislav Gašić uručio jubilarnu plaketu te službe.

