KVINTI SE ŽURI: Drže nož i pogaču, Priština se bez njih ništa ne pita, a evo šta bi za Srbiju mogla da bude "BATINA"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadore zemalja Kvinte i šefa Delegacije EU u Srbiji koji su mu uručili zajednički dokument u kojem izražavaju zabrinutost zbog "mogućeg narušavanja stabilnosti" u regionu.

Predsedniku je uručen zajednički dokument, a uoči isticanja roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu i Metohiji.

Šta ovaj sastanak stvarno znači i zbog čega se Srbiji preti "batinom" u emisiji Usijanje govorili su diplomata Zoran Milivojević i profesor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Boris Bratina.

foto: Kurir Televizija

- Približavamo se prvom novembru do kada je odložena jednostrana mera prištinskih vlasti vezanih za tablice. To je jedan od razloga sastanka, ali to što su oni tražili sastanak zaslužuje komentar. To znači da Priština ne odustaje od toga da počne da primenjuje te mere od prvog novembra, a Kvinta smatra da oni imaju pravo na tako nešto - rekao je Milivojević.

Srbija prema njegovim rečima ne menja stav.

- Mi ostajemo pri stavu da se ne diraju tablice sa znakovima mesta iz Srbije, a prištinska strana pokušava da potvrđuje državnost. Zaključak je da Srbija ne menja stav i da smatra da bezbednost može da se garantuje ukoliko postojeći režim ostane na snazi. Ako krenu naslilno da skidaju tablice ili konfiskuju Srbima automobile to definitivno vodi ka eskalaciji za koju Srbija ne može biti odgovorna - kaže Milivojević.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji diplomata očekuje da će se to ipak odložiti na neko vreme jer eskalacija ne odgovara nikome.

- Svaka eskalacija mislim da ne odgovara ni Kvinti odnosno zapadnim centrima moći, pogotovo s obzirom na krizu u Ukrajini - tvrdi Milivojević.

Dodaje da ne postoji samostalnost u odlučivanju Prištine.

- Kurti kao ni bilo koji organ prištinskih vlasti nije samostalan u svojim odlukama. Sve zavisi od onih kojii su kreirali kosovsku državnost. Oni kontrolišu sve one mehanizme sile i funkcionisanja, kontrolišu policiju, službe bezbednosti, kompletne finansije, sve apsolutno kontrolišu i mogu da utiču na sve odluke koje Priština donese. Oni drže nož i pogaču. Time što tolerišu Kurtija pokušavaju da dokažu da je to ipak država, koja ima mogućnost samostalnog odlučivanja, a to nije niti sistem niti država - kaže Milivojević.

Bratina je ocenio da se zemljama Kvinte svakako žuri.

- Albancima ne odgovara da do bilo kojeg sukoba dođe na jesen, jer je tada vojska, kao što možemo videti iz sukoba u Ukrajini, vidljivija. Ako počnu da plene vozila nakon 1. novembra to je znak da je u pitanju američki nagovor - ocenio je Bratina i dodao da bi za nas "batina" koja se pominje značila situaciju u kojoj smo se našlu u martu 1999. godine.

Kurir.rs

