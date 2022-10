KOJIM ĆE SE MINISTRIMA REĆI DOVIĐENJA? Stručnjaci navode da je manje bitno koliko ima resora, a mnogo važnije NEŠTO DRUGO

Od trenutka kada su prebrojani glasovi nakon parlamentarnih izbora krenule su priče o kadrovima.

Iako kada se otvore novine ili čuju analitičari izgleda kako je vlada već formirana, izvesnije je da se još ništa sa sigurnošću ne zna.

Vlast podseća da je pred nama doba opšte krize i da vlada treba da radi što ozbiljnije i odgovornije. Kome će se u vladi reći dobrodošli, a kome hvala i doviđenja, govorili su za emisiju Usijanje Aleksandar Gajović, publicista i novinar i Slobodan Stojanović, politikolog.

foto: Kurir televizija

- Mislim da je irelevantna stvar koliko će ministarstva biti. Opozicija to potencira i to razumem. Mislim da ni mi ne bi trebalo da pričamo o brojevima ministarstava - rekao je Stojanović.

Gajović smatra da je manje bitno koliko ministarstava ima, a mnogo važnije kako će ta ministarstva da rade i kako će ta vlada da izađe iz čitavih niza problema.

- Ono što mi se čini potpuno izvesnim u ovom trenutku jeste da će vlada biti ekspertska. To vidimo po imenima koja se pominju. Mislim da će to biti vlada kontinuiteta i da će se brinuti o svim problemima sa kojima je država suočena sa svih strana. Mislim da će biti novih lica i to će biti osveženje koje će vladi dati dodatnu energiju, a zbog većeg broja ministarstava vlada će raditi efektinije - kaže Gajović.

foto: Kurir televizija

Stojanović navodi da ministar odbrane Nebojša Stefanović ne bi trebalo da bude deo buduće vlade s obzirom na to da su ga pratile broje afere.

- Za mene je ključno pitanje da li će Nebojša Stafanović ponovo biti ministar. To bi bilo neobično s obzirom na to da je optužen za najteže krivično delo prisluškivanja predsednika, a to je ravno državnom udaru - rekao je Stojanović.

Gajović smatra da vlada još nije izabrana isključivo zbog neplaniranih okolnosti.

- Nije reč o neodgovornosti već o neplaniranim okolnostima u prethodnih osam meseci. Ko je mogao da planira da će rat u Ukrajini toliko trajati i da će izazvati energetsku krizu i niz stvari koje su se ispostavile kao prioritet u odnosu na formiranje vlade. Kao čovek koji je sarađivao sa Anom Brnabić, mogu da kažem da je vrlo odgovorna. Nerealno je očekivati od nje da utiče na sve što se radi u vladi - kaže Gajović.

Stojanović navodi da se odmah posle izbora znalo da će vladu formirati SNS sa socijalistima i strankama nacionalnih manjina.

- Vlada će biti formirana u zakonskom roku, ali nije bilo potrebe da se toliko čeka - tvrdi Stojanović.

Gajović smatra da se nekim delovima vlasti može prigovoriti, ali naglašava da nema osnova za tvrdnju da se predsednik Srbije poneo neodgovorno.

- Geopolitička situacija apsolutno nije dozvoljavala sastav vlade do sad. To je ozbiljan čin visoke politike. Mnogo puta se meri, a jednom seče. To su ozbiljne procene uz mnogo stvari koje ne mogu da čekaju. Pogledajte samo koliko su predsednik i premijerka putovali u poslednje vreme - kaže Gajović.

Stojanović je rekao da nije za ekspertsku vladu, ali da je zadovoljan radom pojedinih ministarstava u prethodnom sastavu.

- Mislim da su ministarstva trgovine, telekomunikacija, populacione politike i brige o selu dobro radila. Državni program moja prva plata je sjajna stvar i dobra prilika da se mladi uvedu na tržište rada - kaže Stojanović.

Gajović smatra da medijsko izvaštavanje ne pruža adekvatan utisak o radu vlade.

- Ono dobro što vlada uradi, stoji negde na dnu stranica novina, a ono što ne valja gura se na naslovne strane. Kada bi se obrnule stvari, onda ne bi delovale tako kao što se i vama čini - rekao je Gajović i dodao da će sutrašnja odluka Srpske napredne stranke o tome koliko će imati resora SPS biti interesantna.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.