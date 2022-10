BRNABIĆ ŽESTOKO SPUSTILA PREDSTAVNIKE ZELENIH: Tražite da se pusti grejanje, a protestujete u kratkim rukavima

Mandatarka za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić poručila je "zelenim" poslanicima, koji su kritikovali vlast jer još uvek nije pušteno grejanje, da slobodno da nastave da protestuju na 25 stepeni, obučeni u kratke rukave tražeći grejanje.

- Vi, narodni poslaniče, proslavili ste jedinstven slučaj protesta - zašto nema grejanja, a idete u kratkim rukavima. Ja očekujem da to bude vaša politička agenda i ubuduće, to uvek može da bude razlog za protest, i u julu i u avgustu, izaćićete ponovo u majicama sa kratkim rukavima i protestovati zašto lokalna samouprava ne pusti grejanje. Napolju je 25 stepeni, ali je neophodno da ima grejanja, i to je dobra agenda za političku borbu - ironično je rekla premijerka.

foto: Zorana Jevtić

Kako je dodala, u svakom trenutku, i u oktobru kada je 25 stepeni, i u julu kada je 28, i u avgustu kada je 42 stepena, oni treba da protestuju i traže od lokalne samouprave da uključi grejanje.

- Ili ćete vi da radikalizujete proteste, pa ćete umesto samo u majicama sa kratkim rukavima izaći na radikalnije proteste u majicama sa kratkim rukavima i u bermudama. I to je takođe zelena agenda. Kada je temperatura imeđu 22 i 25 stepeni, mi treba da uključimo grejanje, pa onda da zagadimo životnu sredinu za koju se borite. I to je zaista vrlo dobro utemeljeno, potkrepljeno činjenicama i čestitam vam na toj političkoj agendi - konstatovala je Brnabić.

