PREDSEDNIK SRBIJE: Čeka nas pakleno teška zima, ali Srbija se dobro spremala! Narednih dana saopštiću važne odluke

PASULJANSKE LIVADE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon prisustva vežbi Vojske Srbije "Manevri 2022" na poligonu Pasuljanske livade, odgovarao je na pitanja novinara i komentarišući energetsku situaciju u svetu rekao da i Srbiju čeka pakleno teška zima.

On je rekao da Srbija ima dovoljno gasa u skladištima i da može da preživi neke sabotaže, ali da je teška zima pred nama.

- Za sedam dana počinje hladnije vreme. Tada kreće da se troše rezerve gasa u Evropi. Gas poskupljuje i prvi kubni metri kada počnu da cure iz skladišta a nema novog dotoka. To će odmah da poveća i cenu struje. To nam dnevnom nivou ide i do 50 odsto gore. Ide pakleno teška zinma, ali Srbija se dobro spremala - rekao je Vučić.

"Ponoš da ćuti i kontemplira"

- Male su to ušede i mali je to novac za zemlju, ali je svakako bolje da nešto uštedimo. Ja se pitam čemu grejanje po ovom vremenu. To pokazuje svo naše zlo kod ljudi koji žele da napakoste svojoj zemlji. Mi u naša skladišta imamo ukupno 667 miliona kubnih metara gasa na današnji dan, bez ruskog dela Banatskog dvora. Da nam sutra saseku, da naprave sabotažu, pa da se prave da ne znaju ko je napravio, iako ne postoji političar u svetu koji ne zna ko je napravio sabotažu u Baltiku, ali ćutimo da ne naškodimo interesima svoje zemlje. Čak i to da se desi u Balkanskom tokom, mi bismo nekako preživeli - za druge ne znam, naveo je predsednik.

Narednih dana obratiću se građanima da saopštim važne odluke

Vučić je najavio da će se u subotu, nedelju, ili u ponedeljak obratiti gradjanima Srbije i upoznati ih, kako je naveo, "sa pritiscima i licemerjem sa kojima se suočava", kao i sa odlukama u vezi sa najvažnijim pitanjima. On je nakon vojne vežbe na Psuljanskim livadama rekao da Srbiju čeka "paklena zima ali da se država dobro pripremila".

Na pitanje novinara o tome što se na dnevnom redu Saveta Evrope ipak nije našlo članstvo Kosova, Vučić je rekao da to "nije loša taktička vest".

"Mene mnogo više brinu izjave Borelja i nekih drugih ljudi, šokiran sam njihovim izjavama, ja ću da sačekam da prodje i Lajčakova poseta, može se desiti da neke svoje posete inostranstvu koje su ranije planirane i važne otkražem zbog situacije u zemlji", rekao je Vučić ali nije precizirao ni o kojim izjavama, ni o kojim posetama je reč.

Najavio je novo obraćanje javnosti kada će reći mnoge detalje iz dosadašnjih razgovora, da neće ništa da krije i saopštiće odluke i o energentima, hrani i drugim važnim pitanjima.

On je dodao da će kad za sedam dana počne hladnije vreme, cena gasa rasti čim počnu da se prazne skladišta i istakao da je tona gasa juče bila 190, a sada 450 dolara ili evra.

"To odmah povećava cenu struje, nama je cena juče bila 156, a sad je 240, na dnevnom nivou ide ; i po 50 odsto gore, čeka nas paklena zima, ali naša zemlja se dobro spremila" rekao je Vučić.

Predsednik nije hteo da odgovori na pitanje da li se danas mogu očekivati dodatni pritisci nemačkog kancelara na Srbiju da potpiše nemačko-francuski predlog za odnose Beograda i Prištine.

Kurir.rs/Beta