KURTI PRETI IZBORIMA ZA SRPSKE OPŠTINE, HOĆE DA ALBANCI ZAVLADAJU! Analitičari: Zbog ovoga se tek očekuje eskalacija sukoba!

Premijer tzv. republike Kosovo Aljbin Kurti ne prestaje da pali vatru na KiM! On je najavio raspisivanje izbora u četiri srpske opštine na severu Kosova nakon što su njihovi čelnici podneli ostavke rezignirani suspenzijom direktora Policije za region sever Nenada Đurića, koji je odbio nalog za uručivanje opomena građanima koji nisu promenili registarske tablice. Istovremeno, uprkos očigledno ironičnim tvrdnjama da je "on za mir", ponovo je zapretio da će posle 21. novembra početi s naplatom kazni Srbima zbog tablica.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je najava izbora besmislen potez kojim Kurti neće rešiti probleme, ali ukazuju i da Srbi ne bi smeli da ih bojkotuju, jer bi, u suprotnom, pali pod vlast Albanaca i doveli se u još lošiji položaj.

foto: BETAPHOTO/STA/Nebojsa Tejic/DS

- Oni (gradonačelnici) mogli su da nastave svoj mandat, ali ove ostavke jasno vode do izbora u tim opštinama - kazao je Kurti.

Još teža situacija

Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da ovakvim Kurtijevim potezom može samo da se očekuje dalja eskalacija sukoba.

- Na tim izborima niko ne bi glasao od Srba, teško je utvrditi još i ko bi bio kandidat, osim onih koji bi bili prinuđeni na tako nešto i, najzad, to ne bi priznali ni lokalno srpsko stanovništvo ni država Srbija. Bez obzira na pomenute okolnosti, nije isključeno da će Kurti tako nešto učiniti, kao što nije isključeno ni da će ROSU preuzeti policijske stanice na severu Kosova koje su donedavno kontrolisali srpski policajci u sastavu kosovske policije. Kurti je u suštini zaigrao tvrdo, podigao očekivanja od svoje politike i sad teško da može nazad. Tako da proces eskalacije sukoba treba tek očekivati - kaže Stanković.

Milan Ivanović, bivši direktor KBC Kosovska Mitrovica, poručuje da Kurti očigledno hoće da napravi što goru i težu situaciju za Srbe.

foto: Beta Saša Đorđević

- U našim opštinama žive i Albanci, pogotovo u Severnoj Mitrovici, pa će Kurti naći neke plaćenike i neku petu kolonu koji će na tim izborima da glasaju. Iako oni neće biti apsolutno legitimni, njega to ne interesuje, jer je njegov cilj da za Srbe bude što gore, te će biti bolje za njega. Nama samo ostaje da se nadamo da će Euleks popuniti policijske stanice na severu, iako oni to ne nagoveštavaju za sada, već kao i do sada samo patroliraju - kaže Ivanović.

Očekivano

A da će Kurti očigledno moći da nađe pojedince koji bi na takvim izborima glasali, pokazuje i jučerašnja izjava predsednice Evropskog pokreta Srba sa KiM Rade Trajković, koja se otvoreno nudi da bude poslanica. Kako je izjavila, ukoliko joj bude ponuđeno mesto poslanika, ona će ponudu prihvatiti.

- Kao neko ko je učestvovao na poslednjim izborima na Kosovu, razmotrila bih ovu ponudu. Ali ja bih to prihvatila samo ako gospodin Kurti garantuje i poštuje u potpunosti i bezrezervno ustavna prava naše zajednice - rekla je ona.

Istovremeno, Kurti ne odustaje od svojih namera i pored svih poziva svetskih sila na smirivanje tenzija dve strane, najavljuje da uprkos tome kosovske institucije nastavljaju svoje angažovanje na preregistraciji tablica. Ironično, poručuje da je za mir.

- Nije tačno da ne znamo kojim putem idemo. Naš put je put mira. Plan delovanja su naši organi bezbednosti. Oni daju ocene o našim akcijama i reakcijama. Sve se odvija po zakonu, procedurama i pravilima, uz poštovanje suvereniteta, ustavnosti i teritorijalnog integriteta - kazao je.

Haradinaj napustio sastanak

A zbog čitave situacije juče se sastao i s liderima opozicionih partija kako bi razgovarali o situaciji na severu. No, predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj napustio je sastanak na samom početku.

foto: EPA/Valdrin Xhemaj

- Iako sam bio deo sastanka s premijerom Kurtijem, bio sam primoran da ga napustim jer je Kurti držao predavanja i nije nam objasnio zašto je prekinuo odnose sa Amerikom i zašto se ne ispunjava njihov zahtev. Za mene je neprihvatljivo da u tako osetljivim slučajevima prekidamo odnose s glavnim bezbednosnim saveznikom - naveo je Haradinaj.

Vučić s policajcima sa KiM Ordenje za Đurića i Filipovića Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas kapetana Nenada Đurića, koji je obavljao funkciju direktora Regionalnog direktorata policije Mitrovica sever, i kapetana Aleksandra Filipovića, koji je bio na dužnosti šefa Regionalne operative direktorata policije Mitrovica sever. Predsednik će Đuriću uručiti Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena, koji se dodeljuje za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti, a kapetanu Filipoviću zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić", koja se dodeljuje za dela u kojima je do izražaja došla lična hrabrost.

Nefer odnos zapadnih sila Priština kriva, a pozivaju "obe strane" na smirivanje Iako je Priština ta koja je izazvala najnoviju krizu insistiranjem na preregistraciji vozila sa KM tablicama, sve svetske sile u svojim pozivima na smirivanje situacije izjednačavaju Beograd i Prištinu, pozivajući obe strane na smirivanje tenzija. Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazuje da je to očekivano, imajući u vidu da Priština i ne radi ništa bez njihovog aminovanja. - Priština samo igra svoju ulogu agenta provokatora koja joj je i dodeljena da bi Srbiju što više izazivali i navodili je na ishitrene korake. Sve se to radi kako bi glavni mentori Prištine mogli da koriste sve to za povećanje pritisaka na Srbiju i za pojačavanje zahteva da normalizacija odnosa dve strane mora što pre. Isto je i sa zahtevom EU da se Kosovu omogući ulazak u UN bez formalnog priznanja - kaže Jovanović.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Kurir, AP Olivier Matthys