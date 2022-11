BRNABIĆ NA BLUMBERG KONFERENCIJI: Srbija mnogo uradila u oblasti digitalizacije

SINGAPUR - Premijerka Ana Brnabić učestvovala je danas na Blumbergovoj konferenciji Nove ekonomije (Bloomberg New economy conference) i na panelu "Pomeranje digitalnih granica" rekla da je Srbija mnogo toga uradila poslednjih godina što se tiče digitalizacije.

Brnabić je istakla da je država uradila dosta toga, pa i informatiku kao obavezni predmet uvela u osnovne škole i uložila mnogo novca u infrastrukturu za start up inovacione kompanije, koje grade naučne i tehnološke parkove.

"Menjali smo zakone da bismo omogućili pristupe za kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem. Zapošljavamo IT stručnjake i dovodimo stranace u Srbiju da rade, ali i vraćamo ljude iz naše dijaspore nazad. Rezultati su bili neverovatni i mislim da smo premašili naša očekivanja", rekla je premijerka.

Brnabić je napomenula da je pristup internetu prva stvar kojoj treba da se okrenemo i smatra da je to postalo osnovno ljudsko pravo u 21. veku.

"Jedan od mojih ključnih prioriteta bilo je uvođenje e-uprave. Nisam videla nikakvu svrhu da živim u 21. veku i da još moram fizički da odem i čekam na nekom šalteru da nešto uradim i pokupim papire od jedne kancelarije do druge, a zatim ih odnesete u vladu da dobijete još jedan papir. Tako da je e-uprava bila način da utičem na funkcionisanje vlade, ali i da se sa transparentnošću borimo protiv korupcije", istakla je Brnabić.

Još jednu od oblasti u kojoj bi digitalizacija mogla igrati još veću i važnu ulogu je, smatra premijerka, poljoprivreda.

"Mislim da ima toliko potencijala u novim modelima rasta u svakom sektoru. Posao vlade je da pomogne privatnom sektoru da to ostvari i da stvori uslove da to u osnovi bude uspešno", rekla je premijerka na panelu.

Govoreći o opasnostima koje donosi nova tehnologija, Brnabić je rekla da su u današnje vreme građani svakako bolje zaštićeni nego što je to bilo ranije.

"Ranije kada je to bilo u pisanoj formi, svako je mogao da dođe, pogleda, kopira, upotrebi, zloupotrebi, a na kraju ne bi se ni znao ko je to uradio. i bilo je nemoguće odgonetnuti ko je to uradio. Mislim da je danas privatnost mnogo bolje zaštićena, a posebno zato što postoji tako strogi nadzor i ljudi se zaista ne bi usudili da zloupotrebe te podatke u tom pogledu", rekla je premijerka

Brnabić je ocenila da Srbiji u narednom periodu predstoje velike stvari, nada se, kako kaže, da će to biti korišćenje veštačke inteligencije za dalji rast privrede, kao i za pružanje boljih usluga našim građanima.