PRESTIŽ: Alijeva zbog gasa zove CELA EVROPA, a on danas dolazi u Beograd!

Lider Azerbejdžana Ilham Alijev danas dolazi u zvaničnu posetu Srbiji i sastaje se sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Reč je o državniku koji je trenutno jedan od najtraženijih ljudi u Evropi, jer bi gotovo sve države želele da se domognu gasa iz te zemlje nakon što je smanjena isporuka tog energenta iz Rusije.

Nova pravila igre

foto: screenshot Pink tv

Azerbejdžanski gas je u ovom trenutku više nego značajan za evropske države, a transportovaće se Transjadranskim gasovodom preko planiranog terminala za tečni prirodni gas u Aleksandrupolisu na severu Grčke. Grčka i Bugarska su, podsetimo, početkom oktobra pustile u rad gasni interkonektor koji spaja dve zemlje, a na koji će se povezati i Srbija, koja gradi svoju deonicu od Niša do Dimitrovgrada i dalje do Sofije. Iz EU su tada isticali da ovaj gasovod "menja pravila igre za Bugarsku i za energetsku bezbednost u Evropi, to znači slobodu i prekid naše zavisnosti od ruskog gasa".

Stručnjak za energetiku Stevica Deđanski ocenjuje da Srbija sa Azerbejdžanom ima dobre odnose već duži vremenski period.

- U ovom momentu, kada svi kubure s gasom, mi radimo interkonekciju s Bugarskom, koja će se snabdevati iz izvora u Azerbejdžanu, te se u tom svetlu pokazuje da su naši dobri odnosi više nego dobrodošli u ovom momentu kada svi žele da sarađuju s njima - kaže Deđanski.

Najbolji odnosi

On dodaje da je značajno što azerbejdžanski predsednik dolazi u Srbiju u trenutku kada bi bio i te kako rado viđen gost u svakoj evropskoj državi.

foto: Kurir Televizija

- Svi bi, verujem, želeli da ugoste predsednika Alijeva kako bi se obezbedili gasom za sledeću godinu, a mi smo to uradili na vreme. Taj značaj naših odnosa i nivo na kome su oni, imajući u vidu da ga prima Vučić lično na najvišem nivou, omogućiće nam još jedan izvor gasa u dogledno vreme. A energetika je bezbednost. Takođe, postoji još jedna bitna stvar u svemu tome, a to su i novi investitori, jer će Srbi, zahvaljujući energetskoj bezbednosti koju će imati, privući dosta onih koji to neće imati u svojim zemljama - napominje Deđanski.

Ukazuje i na to da Azerbejdžan nema toliko gasa da bi mogao da snabdeva celu Evropu, ali ističe da će količine koje će ići novom trasom omogućiti dobre dodatne količine.

Veliko povećanje Udvostručićemo isporuku gasa Evropi Ilham Alijev je nedavno ukazao da je izvoz gasa iz te zemlje prošle godine iznosio oko 90 milijardi kubnih metara, od kojih su 8,2 milijarde otišle u Evropu, te napomenuo da je to porast od 40 odsto u poređenju s prethodnom godinom. - Ove godine povećaćemo izvoz na više od 22 milijarde kubnih metara i 11,5 milijardi će otići evropskim potrošačima. Ovog jula potpisali smo memorandum o razumevanju sa EK, i to je jedan veoma važan dokument na osnovu koga planiramo da do 2027. udvostručimo naše snabdevanje prirodnog gasa Evropi - rekao je on.

I. Ž./ Foto/Source:Beta/Milan Obradović, EPA