MINISTAR ULOŽIO 5.000 NA GOLOVE! Ko se od članova Vlade KLADI na orlove i koji rezultat večeras prognoziraju protiv Brazila!

Ministri u Vladi Srbije otkrili su šta očekuju od večerešnjeg duela između Srbije i Brazila na Svetskom prventsvu u Kataru, neki su prognozirali tačan rezulatat, a neki su se čak i kladili.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastukture Goran Vesić kaže za Kurir da je kao "na iglama" ceo dan, "jer se ne igra svaki dan sa Brazilom na SP".

foto: Predrag Mitić/ Ministarstvo GSI

- Svi smo ponosni zato što je naša fudbalska reprezentacija na svetskom kupu! Znam da će naši orlovi odigrati najbolje što mogu za svoj narod i zemlju. Da li će to biti dovoljno da se postigne povoljan rezultat protiv Brazila ne zavisi samo od nas. Oni su naši heroji i to će i ostati tako, kakav god da bude rezultat danas. Ponosimo se našim timom! - kazao je Vesić.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević kaže za Kurir da je, dok mu je zdravlje dozvoljavalo i sam aktivno igrao fudbal , a prognozira da će večeras Srbija pobediti Brazil sa 2:1!

foto: Zorana Jevtić

- Nažalost, nisam zbog poslovnih obaveza do sada stizao da pratim utakmice, ali ću večeras naravno gledati naše orlove. Srbija je za mene uvek favorit, ubeđen sam da pobeđujemo Brazil! Ne želim sad da pokušavam da glumim selektora, ali imamo jako dobar i mlad tim, koji je i iskusan i dokazan u drugim klubovima i Piksi je, posle dugo vremena, uspeo da napravi odličnu atmosferu u reprezentaciju, jednu hemiju unutar ekipe. Ceo život sam u sportu, ali se nikada nisam kladio, ali sada prognoziram da će biti 2:1 za Srbiju. Mislim da će nam od Brazila, recimo biti teža utakmica protiv Švajcarske jer zbog sastava njihovog tima će oni biti daleko motivisaniji... Kada sam igrao fudbal, uvek sam se krstio pred izlazak na stadion - kaže Milićević, dok je njegov stranački kolega i ministar bez portfelja Novica Tončev je toliko siguran u to da će Srbija dati gol Brazili da će čak uložiti 5.000 dinara na to u kladionici:

foto: Dragan Kadić

- Očekujem odličnu utakmicu majstara fudbala sa obe strane, nijansa ili greška će odlučiti pobednika, a s obzirom da sam bio sa našom reprezentacijom na svim utakmicama u kvalifikacijama, ja verujem u igrače! A uložiću na kladionici 5.000 din da će Srbija da da gol!

Ministar za turizam i omladinu Husein Memić kaže da ima jako dobar osećaj u vezi večerašnje utakmice, ali i da Srbija može sve do polufinala.

foto: Ministarstvo turizma i omladine

- Mislim da ce naša reprezentacija biti najveće iznenađenje! Inače se nikada ne kladim, ali očekujem nerešen rezultat. Nemam neki poseban ritual, okupim se sa društvom i zajedno pratimo utakmicu... Mi možemo do polufinala, a reprezentacije koje, po meni, osvajaju prvenstvo su Francuska ili Španija - prognozira Memić za Kurir.

Ministar bez portfelja Edin Đerlek kaže da priželjkuje poebedu Srbije, ali da je realno očekivati nerešen rezulatat.

foto: Privatna Arhiva

- Ne kladim se, smatram da je klađenje kao i kocka jedna od najvećih pošasti našeg društva. Rituale pred utakmice nemam, niti imam vremena za tako nešto. Veliki sam ljubitelj fudbala, bivši sam fudbaler i jedva čekam večerašnji meč. Pratim SP u meri u kojoj mi obaveze dozvoljavaju. Ovo SP će biti svojevrsan spektakl, nema slabih ekipa, igra se brz, energičan fudbal i svi ljubitelji fudbala će moći da uzivaju tokom prvenstva u Kataru. Favoriti za osvajanje titule su Engleska, Španija i Francuska - kazao je Đerlek za Kurir.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)