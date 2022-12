UŽIVO VUČIĆ POSLE SASTANKA S VARHELJIJEM: Ljudi neće više da trpe Kurtijev teror, RAZUMITE DA SVE VRI! Dosta je priče o obe strane

Predsednik Aleksandar Vučić i evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji sastali su se danas, a sada se obraćaju javnosti posle razgovora.

- Imao sam otvorene i iskrene razgovore sa prijateljem Varheljijem, i razgovarali smo o svim važnim temama i nastavićemo to da činimo. Uvek smo pokazivali poštovanje prema svakoj vrsti podrške koje smo dobijali od naših evropskih partnera. Srećan sam i zbog okvirnog sporazuma finansijske podrške, razgovarali smo naoričito o podršci u oblasti energetike - rekao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Odgovori na pitanja novinara

- Ja se emocija ne stidim, deset godina sam na vlasti, za mene je ključno pitanje da li je istina to što sam rekao. Šta možete da mi kažete da ovo danas što sam rekao nije istinito? Mi odemo u Brisel, jel razumete da treba da se porodimo da bismo ubacili pola umetnute rečenice o nečemu što je podrazumevajuće a to je da ono što je potpisano u prošlosti mora biti ispunjeno - rekao je predsednik Vučić.

O situaciji na KiM

- Govorio sam i upoznao sam ga sa našim viđenjem o situaciji na KiM. Nisam ni lud ni pijan ni blesav, ukazao sam na sve što se dešavalo od početka godine i da se postepeno urušavala svaka vrsta mogućnosti za normalan razgovor sa prištinskom stranom.

Kaže da se nije pokajao ni za jednu reč o Kurtiju, Rašiću,Trajković i da sve što je rekao juče misli i danas.

- Da li bi nas iko ikada čuo da nisam nastupio na drugačiji način?! Izdali su jedno oštro saopštenje, da se dan nakon tog saopštenja niko ne bi setio. Situacija na severu KiM vri, jer su oni tamo poniženi dva puta.

Potom je retrospektivno izneo sva dešavanja na Kosmetu tokom ove godine.

- Najpre je građanima zabranjeno da izađu na referendum, što nikada ranije nije bilo uskraćeno pravo građanima koji sebe računaju građanima Republike Srbije. Onda su nam rekli iz sveta, iz Kvinte da će za izbore biti sve u redu. Mi ćemo da izvršimo pritisak. Onda su došli izbori i u Prištini su se pohvalili da su ukinuli za Vučića 60 hiljada glasova i da će Vučić tako da izgubi izbore. Srbi nisu mogli da glasaju. I kada sam dobio izbore sa razlikom od milion i šesto hiljada razlike, pa su shvatili da ni Kurtijevo otetih 60 hiljada glasova nije moglo da im pomogne, onda su izdali jedno saopštenje veoma oštro u kojem su rekli da osuđuju što srpskoj zajednici nije omogućeno glasanje, da se narednog dana tog saopštenja niko ne bi sećao. Tako je počelo da se zagrava, situacija na severu KiM vri. Onda ide presuda Todosijeviću za verbalni delikt - primer za svakog Srbina kako mora da bude kažnjen - "ko si ti da misliš da li je bilo zločina ili nije, nije tvoje da misliš, tvoje je sada da bude kažnjen". Onda je krenula izgradnja protivzakonita i suprotno Briselkom sporazumu i sporazumu sa NATO, izgradnja baza specijalne policije takozvanog Kosova, blizu Brnjaka i Jarinja, počeli svakodnevno da upadaju sa ROSU jedinicama na sever, što takođe nemaju pravo, i da maltretiraju Srbe. Onda smo imali situaciju na ivici sukoba kada nam je pomogao mađarski general Keleri, komandant KFORA. Zašto svake nedelje da imamo krizu? Onda su izmislili krizu sa ličnim kartama. Pa su izmislili temu tablica, iako su oni odgovrni za to. U trenutku kada su podizali te tenzije svakoga dana su ponavljali - mi nećemo nikada da formirano ZSO. To su rekli i juče, i to nije bilo dovoljno. Onda su suprotno Briselskom sporazumu smenili Nenada Đurića. Šta je sledeće nedelje? Onda je hteo da u Skupštinu uvede svoje poslušnike Rašića, Trajković i ostale, da bi uveli kosovsku vosjku da bi je legitimizovali i da mogu da kažu da su i Srbi za to glasali. Ni to nije dovoljno, hteli su da ukinu srpski kao službeni jezik. E sad je rekao - uvodimo ih u Vladu. Imaš ti pravo da uvedeš koga hoćeš, sve najgore koje možeš da zamisliš možeš da uvedeš sa dna kace, i onako su svi takvi, ali zašto obmanjujete ceo svet da su to predstavnici Srba. Predstavnici Srba su oni koji su dobili 93 posto na izborima, ne oni koji su dobili dva - rekao je Vučić.

Kako kaže ovo je direktno kršenje svih demokratskih postupata.

- Nadam se da će danas izjava EU biti jasnija.

foto: Prinstcreen/ Instagram buducnostsrbijeav

Dosta tih priča o dve strane jer mi nismo uradili ništa

- It's enough! To mi je rekao. Dosta je! Dosta tih priča o dve strane jer mi nismo uradili ništa, samo smo svaki put morali da gasimo vatru i da se borimo za mir i stabilnost. Devet meseci nas optužuju da ćemo nekog da napadnemo u regionu i vidi se da su lagali! Nema izvini. Da pitam sada naše prijatelje iz EU i sve vas, šta će sledeće nedelje da bude? Koji je sledeći njihov potez? Ja sam rekao, da lično posle svega ovoga ne vidim smisao da Srbija prisustvuje Samitu u Tirani. Varhelji mi je rekao da ljudi iz EU misle da je važno da Srbija bude zastupljena na samitu EU- Zapadni Balkan u Tirani, i spreman sam da razmotrim odluku i da je poništim.

On je rekao da će sa kolegama iz Vlade razmotriti mogućnost da tu odluku promeni, jer premijerka misli da postoji šansa da se u Tirani nešto kaže o svemu onome što muči srpski narod na Kosovu.

Predsednik je naglasio da je o tome razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić koja smatra da je Srbiji mesto na tom samitu.

- To nije pitanje moje sujete i spreman sam da još jednom razmotrimo tu odluku - rekao je šef države.

foto: Printscreen/Pink

Kaže da se (na KiM) bave hiperprodukcijom napada na sve što je srpko.

- Srbi južno od Ibra su spremni da napuste institucije, a severno da ne puste nikog da uđe. Ljudi neće više da trpe Kurtijev teror, razumite da sve vri - naglašava predsednik.

Predsednik je potom istakao da će Srbija i EU ove godine imati ubedljivo najveću trgovinsku razmenu.

- To govori o tome koliko zavisimo od EU, koliko smo toga dobrog dobili, a vi na mene možete da se ljutite zbog svega što sam rekao komesaru.

Ističe da je svako slovo koje je izgovorio istinito.

- Da li sam iskoristio neku težu reč, to je druga stvar. Oliver nas je upoznao šta možemo da očekujemo u budućnosti, to bi bile velike stvari za Srbiju. Neću nikada kriti svoju ogromnu zahvalnost EU ukoliko pola od toga bude rezervisano i opredeljeno za Srbiju. Nadam se da ćemo iskreno moći da govorimo o svemu, uvek.

Napominje da su razgovarali i o energetici.

- Srbija će dobiti podršku od 165 miliona evra koje će moći da iskoristi do kraja godine i ja sam izuzetno zahvalan, to je važna stvar. To je EU završila u interesu zemalja Zapadnog Balkana. Hvala Varheljiju i Ursuli fon der Lajen na takvoj podršci.

foto: Printscreen/Pink

Objašnjava da mi na gas kombinovanim cenama ne trošimo manje od 200 miliona, a na struju između 42 miliona u novembru i očekivanih 94 ili 100 u decembru.

- Razgovarali smo i o daljoj diverzifikaciji o energetskim izvorima u Srbiji i energetskim projektima, koji je najbolji pristup terminalima tečnog gasa i kako dalje da razvijamo našu transmisionu mrežu. Pokušaćemo da ubrzamo radove na interkonektoru. Govorili smo i o mnogo strateških stvari, ali i o brzoj pruzi Beograd- Niš. Srećan sam što će Niš i jug Srbije uskoro imati brzu prugu, i tu je EU odobrila veliku podršku ne samo u zajmovima, već i u poklonu, grantovima.

Predsednik kaže da su razgovarali i o vladavini prava i uveren je da će EK uvažiti sve promene na kojima se radi.

- Radimo na čitavom paketu usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom. Verujem da možemo još brže napredovati u toj oblasti.

Kaže da su pričali i o svim spoljno-političkim temama.

- Razumeo sam kritike o usaglašavanju srpske spoljne politike sa evropskom politikom. Obavestio sam ga da preko teritorije Srbije niko ne može da pravi takozvano zaobilaženje sankcija jer se mi ne bavimo kriminalom i zarađivanjem na bilo čijoj muci preko rata. Imamo dovoljno snažne finansije da sami o sebi brinemo, ali i uz pomoć EU.

Varhelji: Jedino pravo dugoročno rešenje jeste članstvo u Uniji

Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji, rekao je da je srećan kada dođe u Beogradu i dodao da su prošli meseci dokazali da se velike stvari dešavaju u procesu priključenja EU.

- Proces proširenja je jedan od tri prioriteta lidera EU, a to je razlog zašto iduće nedelje imamo samit u Tirani, gde će naši lideri doći da razgovaraju o regionu. Potrebna nam je Srbija, lider Srbije koji će sedeti za stolom. Ne moram da govorim kolika je pažnja javnosti sada, kada je reč o odnosima EU i Srbije - rekao je Varhelj.

Kako je naveo, jedino pravo dugoročno rešenje jeste članstvo u Uniji.

- Moramo zajedno da radimo na dgoročnim strateškim vezama, zajedno da delujemo, kada imamo zajedničke izazove, a možda i kada izazovi nisu zajednički. U junu su lideri potvrdili jednoglasnu posvećenost perspektivi članstva za ceo Balkanski region, jer za nas to nije samo geopolitički prioritet, već je to osnovna fundametalna veza za ceo kontinent - rekao je.

Kako je ranije najavila Verheljijeva portparolka, tema razgovora bile su reforme koje se očekuju od Srbije u procesu evropskih integracija, ali su razgovarali i o drugim temama od "zajedničkog interesa kao što su saradanja u oblasti migracija i saradnja u energetskoj bezbednosti".

Ranije danas, Varhelji se sastao sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić u zgradi Vlade Srbije.

