"SRBI MISLE DA IH SVET MRZI ZBOG PRAVOSLAVLJA I ĆIRILICE" Ivo Visković: Nikad ne propustimo priliku da propustimo priliku! (VIDEO)

Srbi nikad ne propuste priliku da propuste priliku, ovim rečima je započeo svoje izlaganje profesor Visković.

Naime, on je komentarisao promene koje čekaju narod na ovom području, kao i to da se temeljite seobe dešavaju iznenada.

Uporedio je situacije koje su svedočile tektonske promene u Francuskoj i Americi, pa je rekao da se Sbija zbog pravoslavnog režima i ćirilice ne može da se uklopi u mejnstrim današnjeg društva.

Gost "Crvenog kartona" bio je Ivo Visković, profesor na Fakultetu političkih nauka, a prvo je koemntarisao kako će ovaj narod doživeti velike promene, kao i to da će muslimani u Evropi preuzeti dominantnu ulogu u društvu.

- Nikad ne propustimo priliku da propustimo priliku. Nije to samo naš problem. Ova pitanja su danas na najvišem nivou naučnih istraživanja postavljena kao centralni problem. Mi ćemo do polovine ovog veka doživeti transformaciju naroda koji žive na ovom području. Kao što Latinoamerikanci čine većinu u odnosu na crno stanovništvo u Americi, tako će i muslimani u Evropi preuzeti dominantnu ulogu u društvu. U nekim gradovima u Francuskoj, Francuzi nisu najbrojniji nego Arapi - započeo je Visković, pa nastavio:

- Istorija pokazuje da se velike seobe dogode iznenada, ali ostavljaju trajne posledice. Mi kao mala zemlja ne možemo pretendovati da menjamo istorijske tokove, ali se bojim da ih isuviše olako uzimamo i to se ispoljava kao nezadovoljstvo, međutim, krivicu tražimo u drugima, a ne u sebi. Većina zna da su naše greške bitne, ali teško je Srbinu da kaže da je on odgovoran, a i političari manipulišu upirući prst u drugog kao krivca. To je najbolnije pitanje i ne shvatam zašto nema intelektualne i moralne snage da se to javno i kaže.

Nakon toga, rekao je da Srbija pokazuje strah, kao i to da pravoslavstvo i ćirilica uzrokuju mržnju drugih naroda prema nama

To su naivne koncepcije malog i prosečnog čoveka i to pitanje treba da preuzme struka. Treba poslušati prijatelje poput Arčibalda Rajsa koji nas je dobronamerno kritikovao. Tu imamo slično poput Amerikanaca koja predviđa izuzetnost je osnova njihove političke kulture. Američki narod je navodno izabrani narod koji treba da upale svetlo na brdu za sve ostale narode. Srbi pokazuju strah od drugih i tako pokazuju svoju različitost kao glavni razlog svih svojih problema. Pravoslavlci i ćirilica se smatraju uzrokom mržnje drugih prema nama, a u stvari je to izgovor u neuklapanje u mejnstrim drugih društava - rekao je profesor.

Kurir.rs