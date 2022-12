PREMIJERKA BRNABIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA OBRADOVIĆU: Kada ćete da vratite novac koji ste uzeli Kolubari 2011. godine?

Premijerka Ana Brnabić danas je na trećoj sednici jesenjeg zasedanja Narodne Skupštine žestoko odgovorila lideru Dveri, Bošku Obradoviću.

Obradović je rekao da "Milorad Grčić vrati novac EPS-u zbog lošeg rukovođenja", na šta se premijerka nadovezala:

"Kada ćete vi da vratite novac Kolubari, koji ste uzeli 2011. godine, kada već pričate o Grčiću. Kakav god bio, nije finansirao ni sebe, ni stranku. Kada ćete vi da vratite 2.700.000 dinara, plus zatezne kamate, koje dugujete Elektroprivredi Srbije, novac kojim su vas finansirali građani Srbije".

Ana Brnabić je potom dodala:

"Mislim da je vaš najveći problem što nipodaštavate građane, da oni ne razumeju osnovne stvari. Dok ste vi uzimali novac iz EPS-a više od 50 posto mladih je bilo bez posla. Koliko god lepo zvuče te priče, za to niko neće da glasa, zato što su ljudi odgovorni. Meni je i dalje neverovatno, vi pričate o mladima, natalitetu, domaćim investitorima, a onda mi kažete zašto veštačka inteligencija. To je domaća pamet, naši mladi ljudi, prihoduju za srpsku ekonomiju. A to što vi ne verujete u njihovu pamet i potencijal, to je vaš problem".

(Kurir.rs)