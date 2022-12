SPS TREBA DA SE PROBUDI, A DAČIĆ DA ČEŠĆE LUPI RUKOM O STO! Dejan Radenković za Kurir o predstojećem Kongresu socijalista

Socijalistička partija Srbije (SPS) zakazala je za 17. decembar kongres, na kom će birati novo partijsko rukovodstvo. Član Predsedništva SPS Dejan Radenković u intervjuu za Kurir kaže da od ovog događaja očekuje buđenje i jačanje partije podmlađivanjem kadrova, ustupanje mesta neukaljanim ljudima, ali i lečenje nečijih sujeta. On u razgovoru otkriva da postoje delovi stranke koji se doživljavaju kao "Olimp s kojeg bogovi retko silaze među članstvo". Govoreći o dugogodišnjoj saradnji SPS i SNS, Radenković poručuje da će postojati dokle god bude u funkciji zaštite državnih i nacionalnih interesa.

Kakva su vam očekivanja od kongresa i šta bi konkretno ispunilo vaš javni poziv da je potrebno podmlađivanje stranke?

- Očekujem da kongres SPS bude prelomni događaj za jačanje partije, pre svega u organizacionom smislu. Nadam se da će partija dati šansu mladim, ambicioznim, obrazovanim, sposobnim, neukaljanim ljudima, sa čistim biografijama... Ljudima koji su lojalni partiji i spremni da se bore za ideju levice. Među našim članovima sve je više mladih i u profesiji ostvarenih ljudi, spremnih da kroz partijski rad štite državne interese. Na kongresu treba da bude trasiran budući pravac delovanja SPS. Lično očekujem buđenje partije, uvođenje sveže krvi u rukovodstvo, ozbiljniji rad i omasovljenje.

foto: Nenad Kostić

Jedan ste od retkih, a možda i jedini iz stranke koji je otvoreno progovorio o uspavanosti nekih odbora i partijskih centara odlučivanja. Na koga ste mislili i šta im konkretno zamerate?

- Nisam jedini koji o tome govori. Svima je jasno da su mnogi odbori uspavani. Mnogi su dopustili da iz naše partije odu ljudi s kredibilitetom, ugledni u svojim sredinama, koji su iskusni privrednici, advokati, lekari... Oni nisu videli sebe u kadrovskim kombinatorikama i kalkulacijama. A u pitanju su ljudi čiji se stavovi i mišljenja i te kako uvažavaju. Generalno, SPS treba da se probudi. Ovo su teška vremena i nedopustivo je da najjača stranka levice u zemlji bude letargična.

Postoje i kritike koje idu iz stranačke baze i ukazuju na nedovoljnu brigu centrale o onome što je SPS izvan Beograda. Ima li tu mesta za popravke?

- Mnogi opštinski odbori gledaju na vrh stranke kao na Olimp s kojeg "bogovi" retko silaze među članstvo. I to je jedan od razloga što smo u sredinama gde je SPS tradicionalno jak izgubili snagu. Sada je za nas glasalo 100.000 građana više nego na prethodnim parlamentarnim izborima. To pokazuje koliko potencijala ima SPS. Koliko bi tek veći broj glasova bio da smo dobro organizovani? Naravno da ima mesta popravkama i zato se nadam da će ovaj kongres doneti više poštovanja za socijaliste iz unutrašnjosti.

U kakvoj atmosferi među socijalistima se priprema kongres? Ima li preteranih ambicija i sujeta, s obzirom na to da se biraju sve rukovodeće pozicije i da je jedino Dačić siguran na poziciji predsednika?

- Nije iznenađenje da je jedino pozicija Ivice Dačića sigurna. On je sačuvao partiju kada je preživljavala najteže trenutke, kada su se mnogi razbežali i odlaskom iz SPS pokazivali lojalnost novim vlastima. Dačić je čuvar vatre SPS. On vodi partiju kroz političke lavirinte Srbije i održava ravnotežu između drugih stranka. Neretko, suočava se i sa sujetama, preteranim i nerealnim ambicijama u rukovodstvu SPS. Znam da je i on nezadovoljan zbog letargije u partiji. Da je svestan da su sva odgovornost i sve obaveze na njegovim leđima. I znam da i on nastoji da SPS ojača i da se bolje organizuje. Kongres je prilika za to.

Za Dačića kažete da je najveći političar u regionu, a šta mu zamerate?

- Sve što mu zameram mogu otvoreno da mu kažem i to često i činim. Iskusan je, vešt, obrazovan... Možda bi trebalo češće da lupi rukom o sto.

foto: Nenad Kostić

Da li je napravio prave kadrovske izbore kada se sastavljala Vlada Srbije?

- Kada ste manjinski partner u koaliciji, onda poštujete želje većinskog partnera. To je osnova koalicione lojalnosti. Dačić poznaje funkcionisanje vlasti, bio je prvi potpredsednik vlade, ministar policije i spoljnih poslova godinama, zna procedure donošenja odluka i bira ljude koji mogu da ispune očekivanja i da se nose sa izazovima, da budu odgovorni i profesionalni prema državnim interesima i sačuvaju ugled partije. Ne sumnjam u njegov izbor ljudi.

O saradnji s naprednjacima Odnos SPS i SNS je iskren Kada je reč o koaliciji sa SNS i učešću u vlasti, treba li SPS da bude zadovoljan? Hoće li i to biti tema kongresa? foto: Zorana Jevtić - Odnos SNS-SPS je, koliko vidim, iskren. Radi se o desetogodišnjoj saradnji tokom koje su ove dve stranke pomagale jedna drugu u nekim kritičnim momentima. Koalicija je napravljena kako bi Srbija lakše mogla da se izbori sa sadašnjim krizama - od kosovskog pitanja, preko socijalnih problema koje izaziva svetska kriza, potresa na tržištima, snabdevanja energentima... Srbija je kuća na vetrometini, region u kojem su počinjale i završavale se mnoge krize, pa i svetski ratovi. Ovo vreme zahteva jake i odgovorne vlade koje nemaju pravo na istorijsku grešku. Dokle god saradnja SNS i SPS bude u funkciji zaštite državnih i nacionalnih interesa, nema razloga da bude bilo kakvih problema.

Ivana Kljajić/ Kurir.rs