OD SRBIJE SE TRAŽI DA ZAŽMURI NA ULAZAK KOSOVA U UN! U francusko-nemačkom predlogu ostale opasne zamke!

Beograd i Priština dobili su od Evropske unije poslednju verziju predloga kao okvir za nastavak dijaloga o rešavanju kosovskog pitanja. O novom, odnosno dorađenom francusko-nemačkom predlogu, kako ga zbog autorstva u pisanju osnovnih rešenja zovu u javnosti, gotovo se ništa ne zna, ali je predsednik Aleksandar Vučić možda i dovoljno otkrio kada je rekao da najvažniji deo po Srbiju nije poboljšan. S obzirom na početni sadržaj predloga, kojim su se bavili i strani i domaći mediji, pretpostavlja se da se od Srbije i dalje traži da ne blokira Prištinu prilikom zauzimanja stolice u Ujedinjenim nacijama, ocenjuju sagovornici Kurira.

Vezuju nam ruke

Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je manevarski prostor Srbije pred ovu fazu rešavanja kosovskog pitanja i dalje sužen i da će biti teško pregovarati u situaciji kada se nazire šta sadrži novi predlog.

- Ako sam dobro razumeo, od Srbije se traži da ne sprečava Kosovo prilikom ulaska u međunarodne institucije i organizacije, a jedna od takvih i ona najvažnija je UN. U principu to znači da se ide na to da ih mi ne priznajemo, ali da gledamo u drugu stranu kada se oni učlanjuju i to je otprilike pristajanje na to da sami sebi vežemo ruke. Naš manevarski prostor je prilično jasno i opipljivo omeđen dvema silama. Jedna je ekonomska i tiče se činjenice da u velikoj meri ekonomski zavisimo od zapadnih zemalja, a druga sila je elementarni osećaj samopoštovanja kada je reč o nacionalnim i vitalnim interesima. Stvari su postavljene tako da se od nas traži da se odreknemo nečega a da ne znamo zašto, jer ne postoji pravi argument da se to traži. Svako rešenje koje se traži ucenom i iznudom je potpuno ništavno, jer će već sledeća generacija pokazati da se zapravo ništa nije rešilo - objašnjava naš sagovornik.

Vuletić naglašava da je Zajednica srpskih opština prvi korak na kojem Srbija insistira pre bilo kakvih pregovora.

- Međutim, ne vidi se ni najmanja volja Aljbina Kurtija da tu obavezu konačno i ispuni. Vrlo je jasno da je njegov plan da neutrališe uticaj Srbije i Srba na KiM - upozorava Vuletić.

Mora kompromis

Sličnu procenu ima i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. On napominje da još nemamo informaciju u kojoj meri je sadržaj francusko-nemačkog predloga izmenjen, ali da se nazire deo koji nije menjan.

- Mala je verovatnoća da je izmenjen deo koji se odnosi na neblokiranje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama i UN. Takva ponuda ne sadrži kompromis i ne pomaže rešavanju problema, već izaziva suprotne efekte. Potrebno je da iz EU shvate da se rešenje ne može nametati kroz non-pejper, već da je potrebno da se dijalogom dođe do mogućeg rešenja koje je svima prihvatljivo. U narednom periodu je potrebno da Srbija nastavi na insistiranju sprovođenja Briselskog sporazuma kao jedinog zvaničnog dokumenta koji je potpisan u vezi sa statusom Kosova i da kroz dijalog skrene pažnju Evropskoj uniji, ali i svim drugim velikim silama, da je kompromis svih zainteresovanih strana jedino dugoročno rešenje - ocenjuje Perišić za naš list.

