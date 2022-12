NIKOLA SELAKOVIĆ ODGOVORIO POSLANICI DS: Mrak u kom je Srbija živela za vreme njihove vlasti neće se desiti

Količina izgovorenih laži i obim manipulacija predstavnika bivšeg režima nema kraja, posebno kada pokušavaju da unize i opovrgnu sve ono što su Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić dobro uradili za Srbiju i građane Srbije u proteklim godinama, poručuje Nikola Selaković., ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Podsetimo, zamenica šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Dragana Rakić tražila je da se Nikola Selaković izviniti zbog, kako je rekla, skandaloznog govora u parlamentu u kojem je, tvrdi, optužio žene da su krive za belu kugu u Srbiji.

"Pošto je očigledno da predstavnici Demokratske stranke, ne samo da ne žele da razumeju ono što sam govorio na sednici Narodne skupštine, već se vrlo bezobrazno, izokrećući moje reči, na najsramotniji način služe majkama i decom, pokušaću da ponovim", navodi Selaković i dodaje:

"Vrlo sam jasno govorio kada je reč o merama populacione politike i Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Ovaj zakon uveo je najbolje mere koje su ikada donešene u R. Srbiji, a čiji će se pravi efekti tek videti u narednom periodu. Pored toga što se izmene ovog zakona u najvećoj meri odnose na podsticaje rađanja prvog deteta, koje su uvećane čak tri puta, prvi put je uvedena jednokratna isplata za drugo i treće dete. Ova Vlada je nastavila politiku Vlade koja je Narodnoj skupštini predložila Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i ova Vlada je predložila ovoj Narodnoj skupštini budžet u kome je 87 milijardi dinara opredeljeno za pronatalnu politiku, za demografsku politiku, za pomoć porodicama koje se odvaže da stvaraju brojnije potomstvo. Oni koji su urušili privredu Srbije i stvorili nezapamćenu stopu nezaposlenosti, čime su bukvalno uništili želju svakog mladog para da osnivaju porodice, imaju obraza da danas nekome drže pridike i govore o brizi o porodici, majkama i deci. Podsetiću da je država danas omogućila neograničen broj veštačkih oplodnji, da je povećana starosna granica za vantelesnu oplodnju za žene do 45 godina, kao i da je omogućena oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom. Od početka ove godine upućeno je oko 7.800 parova na postupak vantelesne oplodnje što je za oko 1.100 parova više u odnosu na isti period prošle godine. Kada je reč o izvinjenju, da bi se neko izvinio mora prvo da učini nešto loše. Tako bi red bio da se Demokratska stranka izvini građanima Srbije za svoju štetočinsku vlast za vreme koje je u Srbiji rasprodano svako preduzeće koje je valjalo, da se izvini za devastiranu privredu i to što su ostavili skoro 500.000 ljudi bez posla, urušili međunarodni ugled zemlje, ostavili je bez i jednog prijatelja, i ono što je najgore, pobrinuli se za to da naši mladi gledaju u pravcu neke druge zemlje kao svog odredišta za budućnost. Mrak u kojem je Srbija živela za vreme njihove vlasti, ma koliko oni želeli, neće se vratiti. Srbiju danas vode odgovorni ljudi, danas se vodi odgovorna politika i prema mladima, i prema penzionerima, otvaraju fabrike i radna mesta, grade bolnice i putevi, a Srbija je jednako poštovana i na Istoku i na Zapadu. Zato, dok se oni koju su uništili svaki pedalj Srbije bave sitnim zakulisnim manipulacijama, ova Vlada i predsednik A. Vučić rade da svojim građanima obezbede sve ono što je do pre samo deset godina, decenijama bilo daleko od njih.", navodi se u saopštenju ministra Selakovića.

(Kurir.rs)