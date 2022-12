KURIR ANALIZA: Šta može doneti aktivnije uključivanje Rusije u rešavanje kosovske krize?

Mada je u prethodnih deset meseci isključivo usredsređena na rat koji vodi na teritoriji Ukrajine, Rusija je nagovestila da neće sedeti skrštenih ruku u novoj fazi rešavanja kosovskog pitanja. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ima nalog da preduzme konkretne korake za podršku normalizacije situacije u vezi s Kosovom.

- Što se tiče ambasade u Beogradu, ruski ambasador u Srbiji, koji je u bliskom kontaktu sa srpskim rukovodstvom, dobio je instrukcije iz centra da preduzme konkretne korake podrške, koji se sastoje u normalizaciji ili predlaganju načina za normalizaciju situacije. Čekamo reakciju Beograda - rekla je ona, preneo je Sputnjik.

Velike zablude

Ovakav potez Moskve otvara mnoga pitanja, a jedno od glavnih je šta može biti njegov rezultat, odnosno koliki doprinos Moskva može da pruži s obzirom na ozbiljne probleme s kojima se suočava i koji fundamentalno menjaju njenu poziciju u globalnom poretku.

Predsednik Saveta za strateške politike Dragan Šutanovac kaže za Kurir da je od prvog intervjua ambasadora Harčenka srpskim medijima bilo jasno da se politika Moskve prema problemu Kosova menja.

- Za razliku od dotadašnjeg javno izrečenog stava da će Moskva podržati svaki dogovor koji Beograd napravi sa Prištinom, Harčenko je rekao da će Moskva podržati rešenje koje je u interesu Rusije, bez obzira na to da li to odgovara i Beogradu. Imajući u vidu da se uticaj Rusije širom sveta ruši kao kula od karata, Moskva je uložila veliku energiju da sprovođenjem meke moći i hibridnih dejstava dovede u zabludu veliki deo građana Srbije, što je očigledno i uspela. Iako je očita želja Kremlja da se u odnosima Beograda i Prištine ne dođe do rešenja, već da Zapadni Balkan bude stalna pretnja po bezbednost kako regiona, tako i EU, građani u dobroj meri smatraju da Rusija štiti interes Srbije, a ne svoj - smatra Šutanovac.

On ocenjuje da Moskva više nema kapacitete niti saveznike koji mogu da pomognu u normalizaciji odnosa Beograda, Prištine, ali i Srba sa severa Kosova.

- Podsećam da je predsednik Putin, objašnjavajući ruski stav o Krimu, povukao paralelu sa Kosovom i time vrlo jasno poručio da on nije zainteresovan za problem Srbije, već da će u narednom periodu i mirovnim pregovorima za Ukrajinu vrlo izgledno Kosovo koristiti kao argument u svoju korist. Smatram i da je velika zabluda da će Rusija u Savetu bezbednosti štititi naš interes i verujem da u perspektivi postoji realna mogućnost da dođe do političke trgovine - upozorio je naš sagovornik.

Žele povratak u arenu

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da Rusija nema interes da Srbija okonča dijalog s Prištinom i postane deo EU i da zato ne postoji konstruktivni vid ruskog uključivanja u ovaj problem.

- Svako rusko uključivanje biće dozirano samo do ostvarivanja ruskog nacionalnog interesa, a to je da od kosovskog spora naprave polugu za sprečavanje učlanjenja Srbije i drugih država u EU. Ovaj poslednji upliv nije uopšte specifičan. Na kosovskom problemu Rusija želi da se vrati u međunarodnu zajednicu i želi da afirmiše svoju međunarodnu ulogu, jer je Kosovo uvek bilo jako jeftina ruska investicija, a pružala je Rusiji mnogo uticaja kako u Srbiji, tako i u međunarodnoj zajednici. Rusija želi da kaže da nije izolovana i da učestvuje u rešavanju međunarodnih kriznih pitanja - objašnjava on.

Principijelni su

Bivši šef diplomatije Živadin Jovanović naglašava da se Moskva ne upliće u kosovski proces, nego nastavlja svoju principijelnu podršku Srbiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

- U čemu je uplitanje? Hoćemo i mi početi da pričamo o malignom uticaju Rusije i Kine? Zaboga, ne smemo da nasedamo na to. To što je Rusija izložena sankcijama i izolaciji druga je stvar, ali Rusija u svim uslovima ostaje strategijski partner Srbije, pa i danas. Ona je tradicionalni saveznik Srbije i podržava mirno rešavanje pitanja KiM u skladu s međunarodnim pravom, Ustavom Srbije i Rezulucijom 1244. U tome nema nikakvih upitnika, niti razloga za čuđenje. To što je Rusija u konfliktu u Ukrajini, njena je stvar. Zapad, koji nastavlja antisrpsku politiku, želi da dovede u sumnju sve prijatelje Srbije i da predstavi situaciju kao da Srbiji niko ne može da pomogne i da je ona sama u Evropi, prepuštena na milost i nemilost NATO i EU - ocenjuje naš sagovornik.

Na pitanje o povlačenju paralele između slučaja Kosova i Krima i sumnji koju je Putin time probudio u vezi s podrškom Srbiji u SB, Jovanović kaže da ne misli da je principijelna podrška Moskve Beogradu dovedena u pitanje.

