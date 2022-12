BULATOVIĆ ZA KURIR O RAZLOZIMA NAPUŠTANJA SSP: Tinjalo je mesec dana, jutros sam morao ovako da odlučim! Evo šta kaže o Đilasu

Poslanik Dejan Bulatović jutros je obavestio javnost da je podneo neopozive ostavke na sve funkcije u Stranci slobode i pravde i da je napustio tu partiju. On je objasnio da od jutros nije više potpredsednik Stranke slobode i pravde, niti član užeg Predsedništva i da istovremeno istupa iz članstva SSP.

Bulatović u izjavi za Kurir otkriva da je odluku doneo bukvalno jutros, baš kada je i napisano saopštenje za javnost.

- Teško mi je i zamolio sam sve da do utorka sačekaju da čuju sve o mojim razlozima. Obavestio sam sve, ali nisam navodio razloge i za to ću sačekati još nekoliko dana. U utorak ćete moći sve da me pitate na konferenciji za medije, odgovoriću na svako pitanje. Mogu samo da kažem da sam o svemu ovome odlučio bukvalno jutros. Tinjalo je mesec dana i jutros sam rekao sebi da je sad vreme za ovu odluku - izjavio je Bulatović za Kurir.

Na pitanje da li je predsednik SSP Dragan Đilas kumovao njegovoj odluci da napusti stranku, Bulatović je rekao:

- Sve ću reći u utorak.

Podsetimo, Dejan Bulatović bio je jedan od najaktivnijih funkcionera SSP i jedan je od osnivača ove stranke.

Kurir.rs