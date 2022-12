AMBASADOR GURAO KURTIJA U SUKOBE NA SEVERU KiM: Stručnjaci tvrde da je spisak za hapšenje Srba samo odložen u fioku

Rečima "barikade će biti uklonjene, ali nepoverenje nije uklonjeno" predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle teških razgovora sa Srbima sa KiM saopštio da je postignut određeni dogovor nakon dvadeset dana mirnog otpora srpskog naroda teroru premijera lažne države Kosova Aljbina Kurtija.

Svaki od tri zahteva Srba biće ispunjen, a garancije za to su dale SAD i EU. Paralelno s tim, ukinuta je i pojačana borbena gotovost Vojske Srbije, koja je proglašena 26. decembra. Predstavnici međunarodne zajednice su poteze, ne samo pozdravili, već sada vide prostor za smirivanje tenzija i pozivaju na nove korake u dijalogu.

Gosti Usijanja bili su Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Privremenog Izvršnog veća Kosova i Metohije i Miloš Garić, urednik portala Kosovo onlajn.

Oni su se dotakli tenzija na KiM poslednjih nedelja, ali i mogućoj eskalaciji za koju je, kako kažu, malo falilo.

- Kurti je poslao tu policiju na sever kako bi obavili prljav posao. Definitivno da smo bili na dlaku od eskalacije. Srbi su znali da je to opasna zamka i igra Aljbina Kurtija. Da se mi mnogo ne zavaravamo, ta ideja ne dolazi samo iz Prištine, već sa Zapada. Aljbin Kurti ima neviđenu podršku Zapada, tako i tokom ovog incidenta. Nemački ambasador Jern Rode je nazivao Srbe na severu kriminalcima i gurao sve u smeru sukoba. To su poruke koje su mogle da naprave veliku nesreću. Samo iz razloga što su Srbi bili mudri, staloženi i strpljivi, a istovremeno hrabri i odlučni da ostanu tu gde jesu to se nije desilo - rekao je Garić i dodao:

- Videli smo da su specijalne jedinice albanske policije pokušavale da probijaju barikade na nekoliko mesta, a posebno u Zubinom potoku. Tu se čulo ono puškaranje i pre nego što su barikade postavljene mi smo imali slučaj da albanska policija puca po brdima oko Zubinog potoka. Ljudi su se žalili da su ugroženi. Oni su privodili, pretresali i hapsili ljude bez ikakvog razloga sa tim nekim spiskovima za hapšenje koje su posle pokušali da demantuju da ne postoje. A postoje definitivno jer su Srbi videli da albanska policija u rukama drži papire i čita sa tih papira imena Srba i pita ljude da li znaju te osobe.

Anđelković se najpre osvrnuo na spisak koji je Garić spomenuo, a na kome su se prema njihovim rečima nalazila imena Srba koje su specijalne jedinice takozvane kosovske policije tražile.

- Na tom spisku je više stotina ljudi. Evidentna je stvar da spisak postoji, a da ne pričamo o njihovim sponzorima koji izjavljuju da su im rekli u Prištini da nema spiska. Nema spiska? Pa naravno da nema jer da ima spiska bila bi i krivična prijava objavljena. Ali pošto je nema, onda je u fioci. Dobro je da u sporazumu piše da ljudi koji su bili na barikadama ne mogu biti procesuirani jer bi to bio još jedan povod za proterivanje Srba - rekao je Anđelković.

Potom se osvrnuo na puštanje Dejana Pantića u kućni pritvor.

- Sada Kurti kaže kako tužilac i sudija nisu pitali mene odnosno vladu da bude Pantić pušten sa slobode. Pa čekaj, kako je to nezavisno ako on kaže da vlada treba da odluči. Znači to je diktatorska vlada. Znači on je diktator koji odlučuje da li će Pantić biti pušten ili hapšen. Nadam se da će neko da pokrene krivični postupak protiv Kurtija za ovu izjavu, ali i protiv tužioca i sudije koji su držali Pantića. Ne može neko više od 48 sati da bude u policijskom zadržavanju. On je držan u pritvoru skoro tri nedelje bez komunikacije sa porodicom. U pritvoru, a ne u zatvoru. Svi oni koji su ga držali su krivično odgovorni za kidnapovanje čoveka - rekao je Anđelković.

(Kurir.rs)