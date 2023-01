TEOLOG ŠOKIRAO ZA KURIR TV: U SPC VEROVATNO IMA 15 ODSTO HOMOSEKSUALACA! Pederastija se osuđuje, a lezbejski odnosi se ne pominju

Teolog Blagoje Pantelić gostovao je u Crvenom kartonu Kurir televizije gde se dotakao Srpske pravoslavne crkve (SPC) i njenom trenutnom stanju.

Naime, on se najpre osvrnuo na homoseksualce i odnos crkve prema njima.

- Šta je Hristos govorio o homoseksualcima? Ništa. Postoji kod Pavla, on na jednom mestu kaže da je to protiv prirodno. Po nekim tumačenjima, on se obraća heteroseksualcima, kojima homoseksualni odnosi nisu prirodni. U velikoj meri to je bilo uslovljeno patrijarhalnim društvom sarozavetnog doba. U Starom zavetu se osuđuje pederastija, lezbijski odnosi se ne pominju. Pederastija se tretirala kao greh pagana. Za muškarce onog doba bilo je neprilično da se u seksualnim odnosima ponašaju kao žene - rekao je Pantelić.

foto: Kurir Televizija

- To je kod nas prevedeno kao gadost pred gospodom. Crkva je reagovala tako kako jeste, a neki velikodostojnici su reagovali na zatvor poput onih koji su pominjali oružje. On je morao da bude uhapšen, kao što bi svako od nas da je to rekao. On se na litijama pojavljivao na teritoriji tuđe eparhije, nadam se bez dozvole patrijarha. To su stvari za momentalnu suspenziju - naveo je Pantelić i dodao:

- Patrijaršija nije aktivno učestvovala u toj fazi litija, ali posle jesu pred Hramom Svetog Save. Statistika kaže da i u zemljama gde je sve legalizovano ima od 10 do 15 odsto homoseksualne populacije. Toliko ih je bilo u Staroj Grčkoj, toliko ih je verovartno u Beogradu, toliko ih je verovatno i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs