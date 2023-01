POLITIČKI AMATER! Bivši poslanik Samoopredeljenja Kasoli opleo po tzv. premijeru Kosova: Kurti popustio u svim krizama do sada

Bivši zamenik Pokreta Samoopredeljenje Afrim Kasoli kaže da premijer Aljbin Kurti sam izaziva krizne situacije da bi na kraju izašao kao pobednik, prenosi Ekonomija onlajn.

Kasoli kaže da je Kurti, u poslednjim događajima na severu Kosova sledio dvostruku strategiju.

„Ako pogledamo dosadašnje postupke premijera Kurtija, on je sledio dvostruku strategiju , zadržao je retoriku da nema predaje, oštru retoriku, ali je praktično u svim krizama s kojima se do sada suočavao, popustio, pa može ​​pred javnim mnjenjem da se pojavi kao heroj i lider koji nije pravio kompromise i ne odustaje ni pred pritiskom međunarodne zajednice i zahtevima Srbije. Ali s druge strane, to praktično znači odustajanje jer pravljenje kompromisa to i jeste“, kaže Kasoli.

On je naglasio da je Kurti do sada pokazao politički amaterizam, pa prema tome ne postoji strategija kako da se nosi sa problemima.

„Do sada je pokazao politički amaterizam, znači nema strategije, nema jasne vizije, sa svim krizama sa kojima se Kosovo suočava, nisu pokazali dugoročnu viziju kako to vide i šta je projekat konkretnih načina za izlazak iz ove situacije, bilo sa nezaposlenošću, bilo sa sporazumom sa Srbijom, sa upravljanjem svim vrstama krize. Nismo imali priliku da vidimo konkretno njihovu viziju suočavanja sa krizama kroz koje prolazi kosovsko društvo i volju mladih sa Kosova da se iseljavaju, nismo ni videli reakciju da se ono zaustavi", rekao je on.

foto: Printscreen

Kasoli je rekao da će Kurti, ako bude primoran da potpiše sporazum sa Srbijom, da ga odbije, što će dovesti do na vanrednih izbora.

"Sve je moguće, ako Kurti računa da ne može da upravlja ovom situacijom, izbori mogu da se održe kao i mogućnost da se napravi zajednička vlada sa svim političkim faktorima kako bi se zajednički vodio eventualni sporazum sa Srbijom. Dakle, ne samo od odbijanja, nego ako Kurti pristane da potpiše ovaj sporazum, mogu se održati i izbori za stvaranje vlade nacionalnog pomirenja, uslovno je nazivam vladom jedinstva kako bi svi relevantni politički faktori u parlamentarnom životu preuzeli odgovornost za eventualni sporazum sa Srbijom", dodaje.

Nekadašnji sekretar Socijaldemokratske stranke Nolj Nuši kaže da ne veruje da možemo ići na vanredne izbore, jer će Kurti, kako kaže, potpisati sve što se od njega bude tražilo.

"Kurti bi potpisao sve što je pred njim, kao i do sada, to će činiti i ubuduće. Kurti ne drži ni obećanje koje je dao protiv dijaloga, niti obećanja od danas do sutra, jer svedoci smo, imamo registarske tablice, izbori na severu su odloženi a ni Kurtijev uslov nije ispunjen. Čak su i barikade uklonjene u saradnji sa onima koje su na severu nazivali kriminalcima", rekao je Nuši.

Nuši je rekao da krizu sa kojom se Kosovo suočava izaziva sam Kurti jer želi da iz cele situacije izađe kao spasilac.

"Problematično je jer on izaziva krize koje onda želi da reši i da iz njih izađe kao spasilac. Kosovu nisu potrebne krize već njemu su potrebna rešenja problema ali oni nemaju niti znanja, niti partnere da ih rešite. Dakle izazivanje kriza produbljuje probleme jer znamo da je pred vratima osnivanje Zajednice srpskih opština, što će Kurti sigurno učiniti”, rekao je Nuši.

Kurir.rs/Kosovo onlajn