ŠOLEOVA POSETA NAJVAŽNIJA ZA SRBIJU U POSLEDNJIH 10 GODINA! Analitičari: Formiranje ZSO mora da bude početna, a ne konačna tačka

Ignorisanje sve napetije situacije na Kosovu i Metohiji nije u interesu Zapada i zato bi zapadne diplomate morale da izvrše veći pritisak na Aljbina Kurtija premijera privremenih institucija u Prištini. Ovo su najsvežije ocene uredništva američke medijske kuće "Blumberg", kada je reč o kosovskom čvoru.

Oni navode da je neophodno suspendovati politiku Kurtija, koju srpska manjina na severu KiM smatra provokativnom. Ističu i da SAD moraju "jasno da stave do znanja liderima u Prištini da spremnost NATO-a da zadrži svoje snage na terenu nije neograničena".

Ove ocene dolaze paralelno sa posetom regionu američke delegacije na čelu sa specijalnim visokim savetnikom u Stejt departmentu Derekom Šoleom i njegovim zahtevom da Priština što pre formira ZSO.

Da li će Zapad zbog sopstvenog interesa biti ažurniji u smirivanju krize na KiM? Da li će Kurti poslušati upozorenja? I da li će imati posledice ako se i ovaj put ogluši o pozive da formira ZSO?

Na ovu temu u emisiji Usijanje govorili su Dragoljub Kojčić, politički filozof I Bojan Borovčanin, predsednik Udruženja Nacionalna inteligencija "NIT".

- Podsetiću da Blumberg ima interesantnu biografiju. Počinje kao biznis kuća, ali počinje vremenom da se involvira u geopolitičke procese. Kada je Derek Šole došao ovde meni je bilo jasno da će tesne veze sa biznisom morati da se odraze na kvalitetnije političke veze posebno kada je reč o bezbednosti. Ja bih se držao Blumberga kao jednog znaka pored puta. Ne mora da znači da to što pišu neko njima diktira, već da oni sami osećaju kakva je trenutna situacija. Nikome nije u interesu da dođe do paljenja regiona, ako izuzmemo Kurtija - ocenio je Kojčić.

Borovčanin smatra da je poseta Šolea i američke delegacije Srbiji od velikog značaja:

- Treba videti da je ovo jedna poseta koja je možda najspecifičnija u poslednjih deset godina, da nama u posetu dolazi čovek koji je u samom vrhu američkih političko-bezbedonosnih struktura. To je jedna ozbiljna, opsežna akcija koja se zasniva na tome da se u što je moguće kraćem vremenskom periodu problem Kosova i Metohije reši. Treba reći da s obzirom da se situacija u Ukrajini ne razvija onako kako su neke zapadne strukture predvidele Natou sigurno ne odgovara da budu u nekoj međuzoni između tzv. kosovskih i srpskih snaga na Kosovu i Metohiji.

Istakao je da ekonomski odnosi Amerike i Srbije je jačaju, kao i da se u svetu menja slika o Srbima.

- Američka ekonomija želi da uđe u ekonomiju Srbije što je pokazatelj da je naša politika strpljivosti i nereagovanja na provokacije ipak urodila plodom. Vidimo da se menja globalna situacija i pogled prema nama Srbima. Imamo sve manje filmova gde smo prikazani kao koljači. Treba imati u vidu da postoje strukture kojima bi odgovaralo da dođe do sukoba zbog nekih njihovih ekonomskih interesa - kaže Borovčanin.

Doveo je u vezu sukob u Ukrajini sa kršenjem međunarodnog prava na Kosovu i Metohiji:

- Ne treba da zaboravimo da je sukob u Ukrajini nastao sa Kosovom, jer se međunarodno pravo nije priznalo na Kosovu, i onda je u svetu nastao haos. Veoma smo bitni i veoma smo interesantni. Mislim je jedno proleće pred nama koje će biti ključno i i problematično jer se moraju određene odluke doneti.

Kojčić je dao analizu koja se tiče formiranja Zajednice srpskih opština.

- ZSO nije implementirana. Zapad ništa nije učinio da se ta ideja realizuje.U zadnje vreme stičem jedan utisak, a to je da bi formiranje ZSO moralo da bude uslov za početak pregovora, a da neki koji moderiraju procesima u ovom delu sveta voleli da se nateže situacija do pucanja, da bi onda rekli: "Pa dobro, formiraje ZSO neka bude konačno rešenje!" Formiranje ZSO mora da bude samo početna, ne konačna tačka, a to se prećutkuje - kaže Kojčić i dodaje:

- Nekome je u interesu da zateže i zateže, da se igra sa našim nervima da bi mi na kraju rekli priznaćemo sve i bićemo zadovoljni sa ZSO. Nema od tog posla ništa, taj neko ne poiznaje mentalitet Srba. Oni su nekoliko puta pokušali da prave neke neumesne paralele sa vukovima u cirkusu. Treba da znaju da sa Srbima tako neće moći.

Borovčanin se nadovezao i rekao da formiranje ZSO nije uslovljeni priznavanjem državnosti tzv. Kosova.

- Mi vidimo aktivan pritisak Amerike, dok sa zapada on nije tako prisutan. Amerika ima ozbljan uticaj na EU, ali EU neće da se pokaže kao neko nesposobno dete koje tutoriše Amerika, pa pokušava da vodi samostalnu politiku prema Kosovu. U samoj EU nemamo jedinstvo oko kosovskog pitanja - konstatovao je Borovčanin.

Kojčić smatra da Amerika pokušava da se pokaže američkom narodu kao sila koja ne mora rešavati međunarodne konflikte oružjem:

- Amerika se nalazi u praskozorju budćih političkih izbora. Ona mora da pokaže za unutrašnju scenu da je vrlo uspešna. Amerika želi da pošalje signale i unutar zemlje i međunarodnoj zajednici da neće da se oslanja na silu oružja, nego za tradicionalne demokratske vrednosti koje su nekada zastupali.

Borovčanin je zaključio da je srpski narod na Kosovu i Metohiji najhrabriji deo srpskog naroda.

- Ljudi koji su ostali dole su najhrabriji deo srpskog naroda. To su junaci našeg doba, ti Srbi koji žive dole u enklavama. Njih treba da doživljavamo kao naše nacionalne heroje.

