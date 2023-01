Povodom učestalih pretnji na društvenim mreža po pitanju informacione bezbednosti i objava da su kompromitovani poverljivi dokumenti Vlade Republike Srbije i hakovani različiti državni sajtovi, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija obavestilo je građane da su svi podaci javne uprave zaštićeni, te da ni jedan poverljiv dokument Vlade nije otkriven.

Ovim povodom gostovali su u jutarnjem programu na Kurir TV Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

foto: Kurir televizija

- Ovo je širenje lepeze hibridnih napada na Srbiju. To zahvata informacioni deo i to su ti takozvani sajber napadi. Velike sile najviše zaziru upravo od sajber napada. SAD su čak rekle da na takve napade mogu i vojno odgovoriti. Oni su dakle opasni i za velike sile, a kamoli za malu zemlju kakva je naša. U ovoj fazi, ne vidim da su naneli neku bitnu štetu. Više to gledam kao neke propagandne napade - rekao je Karan i dodao:

- U tradiciji tih "anonimusa" koji izvršavaju te napade jeste da se oni na neki način bore preko tih nekih nedemokratskih sredstava. Ako gledamo gde su ti njihovi napadi bili upućeni, možemo zaključiti da su oni postali oruđe nekih tajnih obaveštajnih službi. Oni izvrću realnost i prikazaju albnasku stranu koja je u poslednje vreme bila veoma agresivna, kao žrtvu agresije srpskih vlasti koje su navodno u službi Moskve. Istina nažalost više nikog ne interesuje.

Živković je rekao da sajber napadi jesu u porastu širom sveta.

foto: Kurir televizija

- ZanimljIv je kiber prostor celog sveta, ne samo Srbije. Trend rasta napada je predvidiv i očekivan. Prisustvo digitalnog sveta u svakodnevnom životu širi taj prostor napada i multiplicira se broj sajber kriminalaca. To je jedan očekivan i prirodan rast.

05:25 PAŽNJA, PAŽNJA, SAJBER OPASNOST! Srbija na meti hakera, a šteta može biti neprocenjiva! ANONIMUSI U SLUŽBI TAJNIH ORGANIZACIJA?!

- Ako govorimo o ovim poslednjim napadaima "anonimusa" na instance naše vlade, ja sam ubeđen da to nisu pravi anonimusi, već je to napad lokalnog karaktera. Način i jezik koji koriste su suviše regionalni i nije teško pretpostaviti da su u službi neke politike na Balkanu - zaključio je Živković

Sagovornici su konstatovali da su "anonimusi" najaktivniji na području SAD.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud