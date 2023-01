ULAZAK KOSOVA U NATO BIO BI VEOMA LOŠ PO SRBE! Drecun: Na nasilje nad Srbima gleda se kao na pojedinačne incidente

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun upozorio je danas da bi se, ako Kosovo uđe u NATO, iz osnova promenila bezbedosna situacija na Kosovu, što je veoma loše po Srbe, jer će se povećati značaj organizacije kao što su Kosovske bezbednosne snage, koja je, kako je dodao, naslednik OVK.

Drecun je, na TV Pink, ukazao da Zapad funkcioniše po određenoj matrici, i da se nasilje nad Srbima gleda kao na pojedinačne incidente za koje je nadležna Kosovska policija.

"Veoma je zabrinjavajuće što u poslednje vreme imamo kontinuiranu kampanju nasilja Prištine nad Srbima. Imamo sve više napade na srpsku decu i omladinu. Suočeni smo sa olako, neprihvatljivim potezanjem oružja pod nesuvislim objašnjenjima. To je dokaz da je sve što se dešava sastavni deo politike kojom se želi vršiti pritisak na međunarodnu zajednicu, na Srbe na Kosovu i Metohiji i Srbiju da se dijalog preokrene u pravcu koji odgovara Aljbinu Kurtiu, i dokaz da se neće zaustaviti kriza i nasilje dok se ne postigne rešenje koje odgovara Prištini“, naglasio je Drecun i dodao da Zapad ćutke prelazi preko toga.

foto: Kurir

Istakao je i da, iako policija i tužilaštvo hapse počinioce tih zločina, sve zavisi od kazni, jer ako se neko ne kazni za takvo krivično delo kao što je napad na Srbe, to će ohrabriti druge da isto ččine.

Drecun je rekao da Kfor govori o tri prstena kosovske bezbednosti, da je prvi kosovska policija, drugi Euleks i treći Kfor koji reaguje samo u najkritiččnijim situacijama.

"Kfor prepušta Kosovskoj policiji da radi što radi, da sprovodi vladavinu zakona. Ali Priština to sprovodi samo na severu, dok južno o Ibra vladaju kriminalne bande i nema provođenje vladavine prava“, objasnio je on.

Drecun je ukazao da su specijalne jedinice policije bile stacionirane južno od Ibra i povremeno bi upadale na sever, a Kurti je situaciju oko registarskih tablica iskoristio da im izgradi privremene baze na severu uz koridore kretanja iz južnog u severni deo.

"Postoje četiri baze, a u planu je još jedna, koja posebno zabrinjava jer bi to bila baza za kosovske bezbednosne snage. Njihov ministar odbrane je najavio da će 2023.biti godina tih snaga, uz ulaganje u opremanje i struččno osobljavanje. Imajući u vidu što je i predsednik Vučić jučče rekao, da će zapad ugurati Kosovo u NATO, jasno je da kosovske bezbednosne snage morau da se ubrzano formiraju. To je opasnost po bezbednost srpskog naroda. Uprkos tome što je Kfor dao garancije da te snage ne mogu biti prisutni na severu, ta peta baza na području Mokre Gore pokazuje njihove namere. Ako Kosovo postane članica NATO, to bi iz osnova promenilo bezbednosnu situaciju i veoma bi bilo loše po našu stranu“, rekao je Drecun.

Drecun je kazao da je upadljivo ćutanje o evropskom planu pet zemalja EU koje nisu priznale Kosovo.

Taj plan bi, dodaje, potpuno otvorio put za Kosovo u evroatlantske strukture.

Kada je reč o ZSO, istakao je da Amerikanci imaju nešto prilagodljivi stav od Nemačke i Evropljana.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

"SAD su jasno poručile da ako Kurti neće da formira ZSO, da će to oni učiniti sa civilnim sektorom. Ambasador SAD u Prištini je sazvao sastanak sa svim političčkim liderima i civilnim sektorom na tu temu. Jasno je poručeno Kurtiju da, ako ne bude bio spreman da formira ZSO, to može izazvati političko pretumbavanje, pa i izbore“, objasnio je Drecun.

Drecun je rekao da, s druge strane, Nemačka ima drugačiji pristup.

Izneo je da je početkom novembra u Nemačkoj kod kancelara Olafa Šolca održan sastanak u vezi ZSO, kojem su prisustvovali albanski premijer Edi Rama i kosovski Aljbin Kurti.

„Razgovaralo se o ZSO. Nemačka pokušava da preko nevladine organizacije jedne svoje političke stranke progura svoj predlog i viđenje ZSO, koji bi bio u skladu sa onim što Kurti želi kako bi obesmislio tu instituciju“, upozorava Drecun.

Na pitanje u vezi krađe laptopa sudiji Haškog suda Drecun je ukazao da je ranije bilo curenja dokumenata preko veterana OVK, od kojih su dva za to i kažnjena, a da je situacija sada teža, jer to sprovode profesionalci.

"Pretpostavljam da iza krađe laptopa stoji obaveštajna služba ŠIK, koju Zapad nije rasformiao. Sada žele da dođu do maksimalnog broja podataka koji su im potrebni. To može ozbiljno da ugrozi bezbednost svedoka, a najavljeno je preko 300 svedoka. To je ozbiljna akcija koja mora da bude presečena jer ugrožava suđenja", rekao je Drecun.

Kurir.rs/Kosovo onlajn