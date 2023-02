ŠTA SE KRIJE IZA PRIHVATANJA PLANA: Kurtijev manevar za izbegavanje ZSO

Odluka kosovskog premijera Aljbina Kurtija da prihvati evropski plan samo je politički manevar kako bi izbegao da formira Zajednicu srpskih opština, što je preduslov da se o planu Zapada uopšte pregovara, ocena je analitičara.

Kurti je, naime, u ponedeljak, nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, poručio da Kosovo prihvata predlog EU za normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Šta je tema

- Dobra razmena sa specijalnim izaslanikom EU na radnom ručku u Prištini. Prihvatamo predlog EU za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za dalju diskusiju i solidnom platformom za napredovanje - naveo je Kurti na svom Tviter nalogu.

foto: BETAPHOTO/STA/Nebojsa Tejic/DS

No, da ovaj Kurtijev potez nije korak ka nastavku dijaloga, već samo politički manevar kako bi zaobišao formiranje Zajednice srpskih opština, ocena je bivšeg diplomate Zorana Milivojevića.

- Taj evropski plan nije u ovom trenutku tema, tema je ZSO. Naime, puna implementacija Briselskog sporazuma i formiranje ZSO moraju da budu prva tema, a tek onda može da se razgovara o evropskom planu. To što je Kurti prihvatio evropski plan ništa ne znači, to je samo politički manevar da bi amortizovao pritisak Zapada, koji traži formiranje ZSO, ali i unutrašnji pritisak, jer ako bi prihvatio formiranje ZSO, to bi bio kraj njegove političke karijere - kaže Milivojević za Kurir.

Na potezu

Ukazuje da je Kurti pod pritiscima Vašingtona, koji je preuzeo obavezu da isposluje formiranje ZSO i uložio je svoj autoritet po tom pitanju.

foto: Marina Lopičić

- Amerikanci jednostavno moraju da ispoštuju ovo što traže, odnosno formiranje ZSO, ali istovremeno moraju da reše i svoj unutrašnji problem, jer Kurti očito ima podršku nekih struktura, i to pre svega Nemaca i Engleza. S druge strane, Srbija je spremna da razgovara i tu se ništa ne menja, ali Srbija nema šta da se meša u ovu priču, sve je sada na Prištini, Vašingtonu i Briselu - zaključuje Milivojević.

I. Žigić