"I PORED RATA U UKRAJINI I PREDLOGA ZA KOSOVO, SRPSKA DESNICA U PADU" Sagovornici Kurira o nesvakidašnjem političkom fenomenu

Ako bi se u ovom trenutku održali izbori, i dalje bi na svim nivoima prednjačila Srpska napredna stranka, pokazuju najnovije istraživanje agencije "Faktor plus".

Popularnost Srpske napredne stranke i dalje je ubedljivo najveća u Srbiji sa 46,0 odsto, dok je prati SPS sa 10,8 odsto, sledi SSP sa 7,1 odsto. Koalcija NADA-Novi DSS-Poks ima 4,7 odsto.

Međutim, kada se uporedi sa prethodnim istraživanjem iz oktobra prošle godine, rejting SNS i SPS je skoro, pa nepromenjen, dok je rejting koalicije NADA pao za jedan odsto.

Šta to pokazuje tj. šta je najviše doprinelo takvom,gotovo nepromenjenom stanju komentarisali su u u jutarnjem programu Kurir TV Predrag Lacmanović iz Agencije Faktor plus i Aleksandar Gajović, novinar, književnik i bivši državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

- Da bi se drastično promenio rejting potrebno je da se u državi nešto drastično promeni. Ljudi bi rekli pa zar se ne menja s obzirom da je tu rat u Ukrajini i francusko-nemački sporazum. Dosta stranaka je iskoristilo sukob u Ukrajini i na tome profitiralo, ali to nije od ono od čega ljudi žive - rekao je Lacmanović i dodao:

- Mislim da je ključ popularnosti SNS sam Aleksandar Vučić zato što narod u velikoj većini podržava ono što on radi. Svako njegovo gostovanje je veoma gledano. Kada dođe do pada poverenja, on to vrlo brzo vrati. Nema većih distorzija na tom glasačkom prostoru. Videćemo kako će se stvar kretati sa francusko-nemačkim sporazumom koji je uneo dinamiku u politički život Srbije.

Aleksandar Gajović istakao je da opozicija nije pokazala ništa novo i da je to rezultat blagog pada nekih stranaka desnice.

- Svakom istraživanju prilazim sa velikim oprezom. Ipak, fakat je da je Faktor plus ozbiljna agencija i mislim da su ovi rezultati realni i verodostojni. Stabilnost vladajuće stranke vidim u tome što desničari nisu pokazali visprenost niti pamet u prethodnom periodu, čak mi se čini da su njihovi procenti za stepen ili dva pali. Jedno je sasvim izvesno, a to je da je između Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke znak jednakosti. Nisam video do sada u opoziciji ništa novo, osim napada i blaćenja Srpske naprednu stranku.

