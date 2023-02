POLOŽAJ SRBA NA KOSOVU NIKADA GORI! Jevtić: Aktuelna vlast u Prištini čini sve da bi Srbe ponizila i stavila u sve teži položaj

Potpredsednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić istakao je danas, upitan kakva je situacija na Kosovu i Metohiji 15 godina od samoproglašenja nezavisnosti, da je položaj Srba na Kosovu nikada gori.

Jevtić je, za RTS, istakao da je sve što se dešava od kada je Aljbin Kurti preuzeo vlast usmereno ka uskraćivanju čak i onih prava koja stoje u kosovskim zakonima.

„Situacija u kojoj su Srbi na severu s pravom napustili sve institucije, a Srbi južno od Ibra nemaju ni ona prava koja bi trebalo da imaju, dovoljno opisuje kakva je situacija na Kosova i Metohiji. Broj incidenata je udvostručen od kada je Kurti premijer, i to samo opisuje čitav odnos aktuelne vlasti u Prištini prema Srbima. Situacija na centralnom nivou je takva da nemate političke predstavnike Srba na Kosovu i Metohiji i to takođe govori o odnosu i zaokružuje sliku problema u kojoj se Srbi nalaze, da žive nezbedno, sa slabim ekonomskim perspektivama. Aktuelna vlast čini sve da bi Srbe unuzila, ponizila i stavila u sve teži položaj“, objasnio je on.

Jevtić je ukazao da Srbi nisu samo obespravljeni već su suočeni i sa nepravednim hapšenjem i zatvaranjem.

foto: Facebook Printscreen

„Oni koji žele da se vrate i povrate svoju imovinu bivaju optuženi za ratne zločine. Sve to utiče na broj Srba koji danas žive na Kosovu i Metohiji. Veliki deo odgovornosti ima i međunarodna zajednica koja ne bi trebalo da toleriše svo institucionalno nasilje nad Srbima na svim nivoima. Mi južno od Ibra živimo u enklavama. U opštini Štrpce nemamo problem sa lokalnim Albancim, već sa onima koji dolaze iz drugih delova. Tako je i pripadnik KBS-a pucao na Stefana i Miloša, a to je proizvod retorike aktuelne vlade koja daje nekom za pravo da može da dođe u Štrpce i puca u nekog. Albanski narod prihvata tu retoriku koja je jako oštra prema Srbima, gde se konstatno o Srbima govori kao o kriminalcima“, objasnio je on.

Istovremeno kaže da dijalog nema alternativu.

„Moramo da razgovamo kako bismo izbegli sukob. Nažalost s druge strane Kurti i njegova vlada nisu spremni na dijalog jer na njega gledaju kao na nešto što će im oduzeti neka prava, kako misle. Mi insistiramo na dijalogu za rešenje problema. Zato uz sve probleme verujemo da jedino kroz dijalog možemo probleme da rešavamo i nikako drugačije“, poručio je on.

Jevtić je rekao da je zaslugom politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića položaj Srbije u međunarodnoj političkoj areni drugačiji.

Kaže da je to video i prilikom nedavne posete Vašingtonu, gde je ta ozbiljnija politika, ali i ekonomski i politički snažnija Srbija doprinela izvesnoj promeni politike SAD.

"Vučić je uspeo da pitanje Kosova i Metohije vrati na dnevni red zapadnih sila, što je nešto što treba da iskoristimo. Ovo je trenutak u kojem možemo da rešavamo probleme“, podvukao je on.

Kada je reč o formiranju Zajednice srpskih opština Jevtić ističe da je činjenica da je Vašington rekao da će biti formirana sa ili bez Kurtija, jer su SAD uvidele da on nije spreman to da sprovede i time obezbedi Srbima bar neka prava.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ukazao je da je to tako jer SAD žele da izbegnu sukob u ovom delu Evrope, zbog situacije na istoku, gde divlja rat.

„Nisam siguran da sve zapadne sile na isti način gledaju na taj problem. Mislim na neke zemlje u Evropi koje nisu deo EU, koje na drugačiji način pristupaju tom problemu“, rekao je Jevtić, a upitan da li se radi o Velikoj Britaniji, odgovorio je sa „između ostalih“.

„Video sam odlučnost SAD da ovoga puta pristupi problemu na drugačiji način. Nisam čuo nikakav konkretni datumi, ali postoje sigurno rokovi da su odlučni da se ZSO formira. Mi ZSO ne posmatramo kao političku temu, već životno važno pitanje za ostanak i opstanak na Kosovu i Metohiji“, istakao je on.

Jevtić je rekao da Kurti ne želi legitimno izabrane Srbe u vlasti, već samo želi one koji govore šta on želi da čuje.

Preneo je da sa Kurtijem i Prištinom nema nikakvog kontakta.

„Čak na pitanja i zahteve koje šaljem kao predsednik opštine ne dobijamo odgovor iz Prištine“, dodao je on.

Kurir.rs/Kosovo onlajn