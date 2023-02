KOMANDANT KFORA DEMANTOVAO KURTIJA: Nemamo nikakvih dokaza o prisustvu Vagnera na Kosovu

Komandant Kfora Anđelo Mikele Ristuča izjavio je da ta misija nema nikakve dokaze o prisustvu privatne ruske vojne grupe Vagner na Kosovu i Metohiji, niti da bi Rusija mogla napasti KiM preko svog „satelita“ Srbije, kako to ističu kosovski zvaničnici na čelu sa Aljbinom Kurtijem, prenosi Danas.

"Za sada nemamo nikakve dokaze o tome. Biću precizniji, svi događaji na području koji su se dogodili u proteklih par meseci, nedelja, više su povezani sa unutrašnjom dinamikom nego sa spoljašnjih uticajem", rekao je Ristuča za Kossev.

Trenutnu situaciju na Kosovu ocenjuje kao osetljivu i promenljivu, ali ipak mirnu i znatno bolju nego što je bila u decembru.

"Možemo reći da je situacija sada mnogo bolja nego što je bila u decembru. Međutim, postoji veći broji pitanja koja nas zabrinjavaju, kao što je, na primer, opasan vakuum koji je stvoren na Severu nakon što su Srbi sa KiM dali ostavke u institucijama", smatra Ristuča.

Taj vakuum je veoma opasan, naročito sa bezbednosne tačke gledišta, ocenio je komandant Kfora.

On je ponovio da Kosovske bezbednosne snage ne mogu da dođu na sever bez njegovog odobrenja, te da one nisu do sada ni jednom takav zahtev ni uputile.

Ristuča je istovremeno ukazao na to da dozvola specijalnim policijskim snagama nije potrebna da bi boravile na severu, podsetivši i na dogovor u Briselu.

(Kurir.rs/Kosovo online)