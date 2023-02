KAD GOD POKUŠAM DA MU POMOGNEM, PO NJEGA SE U ZATVORU TO LOŠE ODRAZI: Žena Slađana Trajkovića: Neće izdržati tamo ni 5 MESECI!

EU i SAD očekuju da čelnici Beograda i Prištine u Briselu prihvate evropski predlog, poznat i kao francusko-nemački plan, kao pravno obavezujuće sređivanje odnosa dve strane i da počnu da razrađuju kako ga primeniti u roku od nekoliko meseci, uz istovremeno neizostavno formiranje Zajednice srpskih opština.

Suzana Trajkovic, supruga Sladjana Trajkovica javila se putem vajber poziva u Kurir TV i podelila kako je on u zatvoru.

03:29 Svaka javna pomoć Trajkoviću odrazi se loše po njega u zatvoru

- Njegovo zdravstveno stanje je promenljivo. Što se tiče tableta to zavisi od čuvara i od onih koji tamo rade. Prepušten je njima na milost i nemilost. Svoju terapiju dobija u zavisnosti od toga ko radi u smeni - podelila je Trajković.

Obraćali su se, kako kaže Euleksu, ali odgovora nije bilo.

- Kako god da okrenemo i kako god da pokušamo da mu pomognemo, kada se obratimo javnosti, na njega u zatvoru se to ne odražava dobro. Samo mu bude gore. Imao je samo jedno ročište gde su izvedena dva svedoka od mogućih devet. Međutim svedoka više nema. Javljam se ako može bilo šta da se uradi po pitanju mog supruga, jer ne verujem da će on tamo moći da izdrži više od pet meseci! Da mu se omogući da se brani iz kućnih uslova, ili, makar, iz KBC u Kosovskoj Mitrovici! - apelovala je Trajković.

I predsednik Srbije i premijer tzv. Kosova primili su pismo Makrona, Šolca i Melonijeve. U njemu se Priština i Beograd pozivaju da, bez uslovljavanja, realizuju do sada postignute dogovore u okviru dijaloga, uključujući onaj o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom.

02:53 Srbiji ne treba zamrznuti konflikt!

Vladimir Marinković, narodni poslanik i Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost govorili su o gorepomenutim dešavanjima u studiju Kurir TV.

Marinković je istakao bezbednost Srba na KiM.

- To je ključno. Mogućnost da Srbi žive normalno u svojoj državi na svojoj teritoriji. I to je ogroman uspeh njegove nove diplomatske doktrine. On će se izboriti za pitanje KiM. Ne treba odbaciti plan i predlog uz to, da naravno, ima crvene linije i da neće dozvoliti da Srbija bude ponižena. Ono što je suštinski važno, je da, nam nije u interesu zamrznuti konflikt! - upozorava Marinković.

Obrknežev moli Boga da Aljbin Kurti ne prihvati formiranje ZSO.

foto: Kurir tv

- Ako on to ne prihvati, dobićemo još vremena, a predlog će moći da se modifikuje. Slažem se da zamrznuti konflikt nikom ne odgovara. Narod tamo trpi teror, a na koji način će doći do rešenja, to ne znam! ZSO već deset godina stoji na stolu. Sada kada Kurti naglašava da on ne želi da počne od toga, a kod nas se samo od toga i može poći, vidimo da Stejt dipartment nema više saveznika u vođi takozvane države Kosovo - rekao je Obrknežev.

Kurir.rs

