BOJAN TORBICA, POKRET SOCIJALISTA: Vučić još jednom pokazao kako se brani Srbija

Potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica rekao je da je Pokret socijalista ponosan na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je u Briselu još jednom pokazao kako se brane pozicije Srbije i čuvaju srpski nacionalni interesi.

"Mi iz Pokreta socijalista stojimo čvrsto uz Aleksandra Vučića koji nikada ni po koju cenu neće pristati da takozvano Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, baš kao što nikada ni po koju cenu neće pristati na implementaciju sporazuma sa Prištinom bez formiranja Zajednice srpskih opština i to je jasno stavljeno do znanja i Makronu i Šolcu i nesrećnom Kurtiju. Još jednom je čitava javnost imala priliku da vidi da je Aljbin Kurti običan lažljivac koji bi da istrebi srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali je i Aljbin Kurti imao još jednu priliku da se uveri da mu to neće proći dok god je na čelu Srbije Aleksandar Vučić", naveo je Torbica i dodao:

"Žuti šljam koji je danima lagao da Vučić ide u Brisel da prizna nezavisnost Kosova treba da se izvini srpskom narodu, ali ološ poput Tadića, Jeremića, Jovanovića i Ponoša polazi od sebe, zato što bi oni svom drugu Kurtiju koga su pustili iz zatvora dali i ono što im ne traži. Na svu sreću, žuti ološ za čije vreme vlasti je Kosovo proglasilo jednostranu nezavisnost nikada više neće vladati Srbijom, a srpski narod je ponosan na borbu svog predsednika Aleksandra Vučića", poručio je potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica."

(Kurir.rs)