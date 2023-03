PRITISCI NA BEOGRAD SPOLJA I IZNUTRA: Lažnim optužbama da Srbija prodaje oružje Ukrajini žele da oslabe našu pregovaračku poziciju

Dezinformacija da Srbija prodaje oružje Ukrajini još jedan je u nizu pokušaja da se naša zemlja uvuče u rat na istoku Evrope. U okolnostima kada se pred Srbiju stavljaju sve teži uslovi da zadrži politiku vojne neutralnosti i ostane u borbi za očuvanje suvereniteta, ova lažna vest očigledno je usmerena na stvaranje još jačeg pritiska, podrivanje pregovaračke pozicije, urušavanje međunarodnog ugleda, kao i na ekonomsko i političko slabljenje države, ocenjuju sagovornici Kurira.

Jedini ispravan put

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost naglašava da se na Srbiju vrše veliki i kombinovani pritisci spolja i iznutra.

foto: Promo

- Njihov cilj je da se naša zemlja destabilizuje i dovede u još nepovoljniji položaj. Srbija je zauzela principijelan stav. Mi oružje ne prodajemo ni Ukrajini ni Rusiji, i to je više puta jasno podvučeno. Srbija čuva svoju politiku vojne neutralnosti. To je težak, ali jedini ispravan put. Naravno da on izaziva nezadovoljstvo u raznim krugovima koji nam ne žele dobro - kaže Rajić za Kurir.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš uveren je da kampanja dezinformacija dolazi sa ruske strane. Oštar odgovor

foto: Privatna arhiva

- Ova laž je lansirana odmah pošto je napravljen napredak u dijalogu o Kosovu, napredak kojim se otvaraju vrata za kompromisno rešenje. Rusija je besna zbog toga, ona ne želi da kosovsko pitanje bude rešeno i zatvoreno. Njen cilj je da to trajno ostane jedan bezbednosni i politički čir koji će se povremeno upaliti i držati Srbiju i ceo region u stanju infekcije. Lažna priča o izvozu srpskog oružja u Ukrajinu je reakcija Moskve na briselski dogovor. Rusija je pokrenula ovu kampanju laži i pritiska, tako što su njeni mediji pod državnom kontrolom objavili dezinformacije, a na njih se odmah nadovezala portparolka ministarstva spoljnih poslova Zaharova tražeći zvaničan odgovor od Srbije, navodno zabrinuta. I dobro je što je taj odgovor dobila odmah, od predsednika Vučića, odgovor je bio oštar i detaljan i zatvorio je tu besmislenu priču - napominje naš sagovornik.

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan ocenjuje za Kurir da se iza ovih dezinformacija krije pre svega namera da se diskredituje aktuelna vlast, oslabi država i nanese šteta njenoj ekonomiji.

foto: Kurir televizija

- Srbija apsolutno poštuje međunarodne propise u vezi s prodajom oružja, jer dobro zna da je na meti takvih glasina i laži, posebno u ovim okolnostima, kada bi mnogi da joj oslabe pregovaračku poziciju. Nesumnjivo je da je ovo plasirano zlonamerno i sračunato da se diskredituje vlast i oslabi država, pokvari njen međunarodni ugled, poremete odnosi s Rusijom... Ne treba zanemariti da se ovako opasnim dezinformacijama cilja i naša namenska industrija, nanosi joj se velika šteta, tako da možemo govoriti o nameri da se Srbija kompletno podriva, i ekonomski, i vojno, i politički. Naša neutralnost mnogima smeta, te je očigledno delovanje i u pravcu toga da se Srbija svrsta u taj antiruski blok - objašnjava Karan.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nikome nije prodat nijedan komad oružja i da je reč o notornoj laži.

foto: Printscreen Pink

- Notorna je laž da je Srbija ikom prodala oružje, Ukrajini ili Rusiji. Nismo prodali nijedan komad oružja, oruđa, nijedan metak...- rekao je Vučić pre dva dana.

