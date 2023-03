PREDSEDNIK VUČIĆ O LAJKOVIMA I FOTOMONTAŽAMA: Ljudi mislili da sam se stvarno grlio s Kurtijem i nosio karton piva

Foto: screenshot Video Plus

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se protiv njega vodi kampanja na dnevnom nivou i da je ona zasnovana na besmislenim stvarima.

On je to rekao novinarima, na pitanje da prokomentariše objavu bliskog saradnika Vuka Jeremića, Željka Boškovića, na kojoj su objavljene poplave iz Koprivica u Hrvatskoj, a za koje je on tvrdio da su bile u Beogradu na vodi.

- Sećate se da je bukvalno 60 ili 70 odsto ljudi mislilo da sam se ja stvarno grlio sa Kurtijem, jer su oni napravili fotomontažu, pa umesto Dendijasa, stavili moju sliku. Ja se sa čovekom nikada nisam ni rukovao. Ne hvalim se time, samo vam kažem činjenice - rekao je Vučić i podsetio da je i ranije objavljena fotomontaža na kojoj on, dok je još bio u SRS, nosi navodno boks piva, a reč je bila o kutiji sa papirima za Republičku izbornu komisiju, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

- Ana mi je pokazala, objavili su tekst da imam nekog J. M. u Sremskoj Mitrovici, kojem sam navodno omogućio tehnički pregled mimo zakona da prođe u nekoj niškoj opštini... Samo da se prekrstite dokle to ludilo može da ide - rekao je predsednik.

"Ja sam za to da imamo više normalnih"

On je ocenio da živimo u vreme društvenih mreža, u kojem ''neretko najgori imaju najbolju prođu jer dobiju najviše lajkova'', i u kojem su, kako je naveo, normalni suviše normalni da ih neko lajkuje.

- Ja sam za to da imamo više normalnih, da se ne meri sve po lajkovima, već po stvarnom uspehu, i onome što pružate svom narodu i zajednici i društvu - rekao je Vučić.

Upitan da li mu sve češći pozivi američkog i nemačkog ambasadora u Prištini da se što pre formira Zajednica srpskih opština zvuče iskreno, on je rekao da ne može ''suditi o njihovim rečima pre nego što se išta uradi''.

Kurir.rs/Blic