AMERIKANCI PRAVE JEDAN BLOK UNUTAR EVROPE, U JUNU VELIKE PROMENE S UKRAJINOM! Predsednik prognozira šta će se uskoro zbiti u svetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da će se u narednim mesecima menjati dinamika našeg odnosa sa Evropom, i da želi da se nada da će to biti u pozitivnom svetlu.

- Mislim da već u junu mora da usledi, pošto Ukrajina neće lako pobediti u vojnom smislu, to je gotovo nemoguće, očekujem da će dobiti veliki zamah na evropskom putu. Mislim da će biti donete odluke o hitnom početku pregovora i hitnom ulasku u EU. Amerikanci prave jedan blok unutar Evrope, poseban blok koji će činiti Poljska, baltičke zemlje i Ukrajina. Imaćete zemlje koje su veće od Francuske po broju stanovnika. Ako dodate tome i Rumuniju, onda taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji u Evropi, a pod direktnim je uticajem Amerike. U samoj Evropi dolaziće do promene političke mape - ističe Vučić.

- Ali za nas postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija. Mislim da će se u međuvremenu dogoditi još mnogo toga. Bajdenov akt o smanjenju inflacije, koji je genijalan, čime su naterali kompanije iz EU da se sele u Ameriku, oni će se sada dogovoriti sa Evropom da za evropske zemlje to ne važi. Uzeće kompanije poput Volskvagena i radna mesta. Dogovoriće se da to ne važi, ali da moraju da sprovode mere prema Kini kakve sprovodi i Amerika - rekao je on.

Vučić ističe da je vidna promena prema NR Kini, i da je prvi put Ursula fon der Lajen upotrebila sintagmu strateški rival, što je američki termin.

