"POGLEDI OBE STRANE SU UDALJENE POVODOM ZSO": Oglasio se Borelj posle sastanka u Briselu

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Đozep Borelj obratio se javnosti nakon sastanka u Briselu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom lažne države Aljbinom Kurtijem i izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Na sastanku je usvojena Deklaracija o nestalim licima, a predstavljen je i statut Nacrta ZSO.

"Upravljački tim sastavljen od od kosovskih Srba je konačno predstavio prvi nacrt, što nije finalni, ali to je početna tačka statua o ZSO. To je u liniji sa članom 7 i to predstavlja važan deo dogovora. Ovaj nacrt je stavljen na sto. Premijer Kuri je rekao svoj pogled u vezi zaštite srpke zajednice na Kosovu, a pogledi obe strane su udaljene povodom ZSO. Nisam očekivao ništa drugo", rekao je Borelj.

Pričali smo i o situaciji na severu, i izborima sa malom izlaznošću, rekao je Borelj.

"Izbori na severu ne nude dugoročno rešenje, već naprotiv mogu da doprinesu pogoršanju situacije i miniranju dogovora", rekao je Borelj.

