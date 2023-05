"MOGUĆA OSTAVKA CELE VLADE I VANDREDNI IZBORI" Dejan Vuk Stanković otkrio: Evo koje PROMENE možemo očekivati ako se to desi

Klinički centar Srbije je saopštio da su dvoje ljudi i dalje u teškom stanju nakon masakra u Mladenovcu, kao i jedan učenik iz škole "Vladislav Ribnikar". Devojčica koja je smeštena u Dečjoj klinici u Tiršovoj je i dalje životno ugrožena.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će se skup vlasti održati 26. maja u Beogradu, na kojem će govoriti i mnogi van političkih stranaka. Ova najava je podržana od strane brojnih stranaka i koalicionih partnera.

Šef diplomatije i lider SPS-a, Ivica Dačić, naglasio je da je u teškim trenucima važno pokazati odgovornost, za razliku od opozicije koja koristi tragediju u političke svrhe.

Ministar odbrane, Miloš Vučević, nije isključio mogućnost raspisivanja novih izbora. On je takođe izjavio da je vreme da se proveri rad svakog ministra, te da je moguće da cela Vlada podnese ostavku.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o mogućnosti raspisivanja novih izbora i najavljenim promenama u Vladi Srbije.

Stanković je istakao da strogo politikoloških razloga za vanredne izbore nema, jer postoji većina koja je verifikovana u parlamentu, te da nema velikih protesta u javnosti. Međutim, politika je često stvar volje i procene političkih aktera, te se u ovom slučaju može govoriti i o mogućnosti vanrednih izbora.

- Moguće je i da cela Vlada podnese ostavku, ali to zavisi od volje i porcene političkih aktera koju tu Vladu čine. Ako gledate strogo politikološki razloga za vandredne izbore nema. Imate većinu koja je verifikovana u parlamentu, a koja je proizvod izbora od prošle godine. Nemate neke velike proteste u javnosti. Imate neka razmimoilaženja unutar Vlade po pitanju spoljne politike, ali generalno nemate onaj klasičan slučaj za kraj jedne Vlade. A to je da postoje 2 načela u vođenju politike unutar jedne iste koalicije. Tačno je da dolazi do nekih solističkih nastupa, ali mimo toga nemate ništa ozbiljnije - istakao je Stanković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Međutim, politika nije stvar samo nekih objektivnih parametara koje definišu rad neke institucije i postavljaju prioritete u vođenju iste. Politika je često stvar volje i procene političkih aktera. U ovom slučaju ukoliko je tačno ovo što tvrdi ministar Vučević i ono što je nagovestio predsednik Vučić, mi možemo da govorimo i o nekim vandrednim izborima.

Stanković je naveo da ukoliko dođe do vanrednih izbora, struktura političke moći bi manje-više ostala ista, ali bi se mogao promeniti odnos snaga ukoliko se primene izborna pravila koja su važila u prethodnom izbornom ciklusu kada je smanjen cenzus.

05:27 MOGUĆA OSTAVKA VLADE I VANDREDNI IZBORI! Politički analitičar otkrio: Evo koje PROMENE možemo očekivati ako se to desi

- Ako dođe do vandrednih izbora, struktura političke moći bi manje više ostala ista. Da li bi tu došlo do nekih političkih pomeranja, to ostaje da se vidi. Pitanje je da li bi se išlo po izbornim pravilima koja su važila u prethodnom izbornom ciklusu kada je smanjen cenzus. Dakle, taj parametar bi mogao da promeni odnos snaga. Mada akter koji vodi vlast bi ostao isti - zaključio je Stanković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs