BEZ DLAKE NA JEZIKU: Evo kako je Nenad Čanak reagovao na Marka Miloševića i spomenik bivšem predsedniku SRJ u Moskvi!

Nenad Čanak, osnivač LSV i jedan od najljućih protivnika politike Slobodana Miloševića, koji, kako je rekao za Kurir, "ima određene zasluge za to što je Slobodan Milošević izručen Hagu", gde je i umro, nije mogao da se suzdrži i ne opsuje kada smo ga pitali o spomeniku pokojnom predsedniku SRJ koji je sinoć u Moskvi otkrio njegov sin Marko Milošević.

foto: screenshot Twitter

- Interesantno je koliko današnja Moskva ne propušta niti jednu priliku da pokaže pijetet prema najrazličitijim zločincima širom planete, uključujući, naravno, i balkanskog kasapina Slobodana Miloševića. Neću ni da komentarišem pojavljivanje Marka Miloševića, osobe koja je u Srbiji na crvenoj poternici i trebalo bi da nude uhapšen kako kroči nogom u Srbiju, a politički azil da izbegne pravdu mu je dala ista ta Rusija koja tvrdi da je u bratskim i prijateljskim odnosima sa istom tom Srbijom koja potražuje Marka Miloševića. Taj spomenik Miloševiću definitivno pokazuje da je aktuelna Rusija sa druge strane i ljudskosti i civilizacije i tako mora biti i tretirana. Rusija je teroristička država - kazao je Čanak. Na našu konstataciju da se i u našoj zemlji, i dvadeset godina kasnije, neguje kult Miloševića, te da bi mu verovatno neki i danas podigli spomenik u Srbiji i viši od dva metra, Čanak kaže:

foto: screenshot Twitter

- Apsolutno se slažem. Jedino što ta podeljenost o kojoj pričamo ima i drugu stvar, a to je da su desetine i desetine hiljada ljudi nepodeljeno mrtvi zahvaljujući politici Slobodana Miloševića. Milioni ljudi su nepodeljeno raseljeni, zahvaljujući politici Slobodana Miloševića. Sve što se događa ovog trenutka na Kosovu je nepodeljeno posledica politike Slobodana Miloševića. On je apsolutno personifikacija najružnijeg lica Srbije u istoriji i zato njemu podizati spomenik...I to što kažete da bi neko podigao spomenik njemu u Srbiji viši od dva metra, ja to ne sumnjam, siguran sam da bi neko podigao spomenik i od 22 metra Hitleru u Nemačkoj ili Musoliniju u Italiji...To uopšte nije sporno, samo je poenta da na taj način se zatvaraju vrata prema civilizovanom svetu i na kraju krajeva prema sopstvenoj budućnosti. Moja reakcija kad sam to video bila je "je*o mu ja mater".

Čanak kaže i da ne bi prepoznao Marka Miloševića jer je neprepoznatljiv.

- Pa trudi se da bude neprepoznatljiv da ne bi odgovarao za sve one svinjarije - kazao je.

Na konstataciju da je Marko Milošević u Rusiji slobodan čovek, Čanak je rekao:

foto: Foto: Printscreen YouTube

- Ne, u Rusiji niko nije slobodan čovek. U Rusiji ne postoje građani već dve vrste ljudskih bića, a to su zatvorski čuvari i oni koji su na izdržavanju života u Rusiji. Marko Milošević spada u kastu zatvorskih čuvara. Kao što je njegov otac iznegovao Srbiju kao logor iz koga je on upravljao logorašima iz koga najzad nismo uspeli da ga se otresemo i pošaljemo ga u Hag u čemu sam imao određene zasluge.

čanak je kazao i da je spomenik Miloševiću vrhunac cinizma

- Stavljati Miloševića kao nekog ko je strgao masku Munkovog krika sa lica Zapada, a to je poruka tog spomenika, najblaže rečeno je umetnički izuzetno kvalitetno urađena svinjarija. Umetnikova poruka tog spomenika je, otprilike, da se Milošević žrtvovao na oltar antiglobalizma. Besmisleno, uvredljivo...

(Kurir.rs)