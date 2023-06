BERIŠA: Tenzija na severu KiM rezultat neodgovornosti Kurtijevog režima, kao da u benzin bacite šibicu

To kako se Kurti ponaša, ponašaju se samo u diktatorskim sistemima

Član Socijaldemokratske inicijative Zafir Beriša rekao je da je nepotrebna napetost situacije na severu Kosova rezultat vlade koju vodi premijer Aljbin Kurti, prenosi Teve 1.

On je naveo da se samo u diktatorskim sistemima ljudi ponašaju onako kako se ponaša Kurti.

„Tenzija koja je nepotrebno podignuta kao rezultat neodgovornosti režima, dovela je do toga da situacija eksplodira kao da u benzin bacite šibicu. Ne mogu to drugačije da nazovem, jer se samo diktature poznate čovečanstvu tako ponašaju, kao što se Kurti ponaša sa političkim tinejdžerima koje ima oko sebe. On napada i medije u Prištini, zbog drugačijeg mišljenja”, rekao je Beriša.

On je naveo da postoji mnogo razloga zbog kojih je Kurtijevu vladu opisao kao "režim".

Kurir.rs/Kosovo online