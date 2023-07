Evropska unija je donela odluku da uvede određene mere Prištini zbog nedovoljnog napora u deeskalaciji situacije na severu južne srpske pokrajine. Ova odluka je rezultirala isključenjem Kosova iz programa Digitalna Evropa, vrednog 7,5 milijardi evra, obustavljanjem rada u radnim telima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, suspenzijom poziva zvaničnicima Prištine na sastanke na visokom nivou, kao i suspenzijom bilateralnih poseta. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti smatra da su kaznene mere Evropske unije nepravedne.

U tom kontekstu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče ugostio premijere Holandije i Luksemburga, Marka Rutea i Gzavijea Betela, u Palati Srbija. Visoka delegacija je razgovarala o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije AleksandarVučić je naglasio da iako imaju različite poglede na Kosovo i Metohiju, Srbija zna šta je njen posao.

Vučić je takođe izjavio da nema ni najmanje nade da će uskoro videti formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) i istakao da je Srbija već obavila svoj deo posla kada je u pitanju deeskalacija situacije na severu Kosova i Metohije.

Danijela Vujičić, članica Upravljačkog tima za uspostavljanje ZSO, je gostovala u jutarnjem programu Kurir televizije i komentarisala trenutno stanje na Kosovu i Metohiji.

04:54 PRIŠTINA IMA PROBLEM SA KURTIJEM, TZV. KOSOVO ŽIVI OD DONACIJA! Vujičić: Nećemo izgubiti nadu da će ukloniti OVU USIJANU GLAVU

- Nadu nikada nećemo izgubiti. Činjenica je da će jednog dana neko skloniti ovu usijanu glavu iz Prištine i da će reći "e sada je dosta". Ovo su samo packe na račun Aljbina Kurtija, ne vidim tu ja ništa važno njemu da bi se on zaustavio. Bez obzira na sankcije koje su uvedene opozicija u Prištini ima veliki problem sa Kurtijem jer tzv. Kosovo živi od donacija. Oni nemaju svoju privredu, imaju veliko siromaštvo i ekonomija je na dnu. Najveće plate su do 400 evra i to ako je staž veliki. Sve u svemu to je jedna ekonomski strašna situacija - rekla je Vujičić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs