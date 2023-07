NATO SPREMAN ZA SASTANAK SA VUČIĆEM: Šta će da traže od nas? Stručnjaci bez dileme: Izborićemo se veštom diplomatijom za Kosovo

U zajedničkom saopštenju sa Samita u Viljnusu lideri NATO pozvali su na deeskalaciju situacije na Kosovu, kao i na primenu Briselskog i Ohridskog sporazuma.

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg je izjavio da je spreman da se sastane sa predsednikom Vučićem, a Evropska komisija pozvala je tzv. Kosovo da odmah ukine sva ograničenja na promet srpske robe.

Stoltenberg je u stalnom kontaktu sa predsednikom Vučićem i spreman je da se sa njim sastane. Istakao je da je KFOR od skora brojniji za nekoliko hiljada vojnika, kako bi sprečili "nestabilnost i nasilje".

Kako su saopštili iz NATO-a, jačanje odnosa NATO-Srbija bilo bi od koristi i Alijansi i Srbiji i celom regionu. Severnoatlantska alijansa je na Samitu u Vilnjusu poručila da podržava dijalog Beograda i Prištine uz podršku EU i pozvala "obe strane" na hitno smirivanje situacije, povratak dijalogu i konstruktivno angažovanje u primeni sporazuma.

CITAT: KFOR DOKUMENT - POTPIS foto: Mladen Miletić/Kurir Tv "Kfor će nastaviti da obezbeđuje sigurno okruženje i slobodu kretanja na Kosovu u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244. Nedavne eskalacione akcije su neprihvatljive i osuđujemo nasilje na severu Kosova, kao i ničim izazvane napade koji su naneli ozbiljne povrede vojnicima NATO-a. Povećali smo prisustvo trupa KFOR-a, da bismo odgovorili na napetosti koje se ponavljaju"

Rakić je rekao šta možemo da očekujemo od sastanka Stoltenberga i Vučića, kao i to da li NATO razume šta se događa na Kosovu.

- Naravno da razumeju, i ne samo to, već su i glavni krivci zbivanja na Kosmetu. Sada im se izmaklo njihovo političko čedo iz ruku, pa imaju problem. Već godinama se poziva na mir, deeskalaciju, pregovore, a na terenu vidimo sasvim drugu situaciju. Jedna strana sve to zloupotrebljava i nameće teror i pritiske, tada se zaista postavlja pitanja kako dalje? NATO, ali i EU trenutno nemaju strategiju osim da dalje pokušavaju da disciplinuju Beograd na stari način umesto da umire Prištinu - započeo je Rakić, pa nastavio:

- Dakle, oni se bore starim rečnikom, a to je da Srbija prizna nezavisnost Kosova i sve je posvećeno tom pravcu. Više nema oko toga nikakve dileme, jedino se scenariji menjaju. Scenariji zavise od toga ko je u glavnoj ulozi, nekada je to Evropska komisija, a nekada EU... Onda nas ne čudi što u senci rata u Ukrajini pokušavaju da reše pitanje Kosova na ovakve načine. Međutim, to im ne polazi za rukom, primetna je nervoza. Naravno da Stoltenberg treba da bude spreman i to ne samo sa nama, već sa svim činionicima nemira u svetu, a mi sada treba da bude oduševljeni jer je on spreman. Šta će uopšte da traži od Beograda?

Terzić je rekao da se Srbija pokazala kao konstruktivan partner za deeskalaciju, ali da to podrazumeva potpisane sporazume koji se krše.

- Svesni smo da nikada nismo imali teži period za Srbe na Kosovu. Takođe, jasni su ciljevi Albina Kurtija, koji su zasnovani na tome da se protera naše stanovništvo. NATO je poslao pripadnike KFORA koji su naoružani do zuba, i vidimo da su prekršili sve potpisane sporazume, potom se EU pojavila sa određenim tačkama koji bi Kosovo približili deeskalaciji. Srbija se pokazala kao konstruktivan partner oko kompromisa, ali to upravo podrazumeva poštovanje potpisanih sporazuma, odnosno formiranje ZSO - rekao je Terzić, pa dodao:

- Da predstavnici KFOR-a i NATO-a ispoštuju svoje mi bismo imali formiranu ZSO. Ako bismo uzeli član devet u obzir, onda Kurtijevi specijalci ne bi imali šta da traže u srpske sredine jer je to jasno definisano. Oni bez poziva gradonačelnika ili komandanta KFOR-a ne smeju da budu tamo. To su jedni od uslova koji zahtevaju naši predstavnici. Podsetiću, te jedinice su sastavljene isključivo iz redova albanskih naroda, iako je jasno definisano u sporazumima da Institucije moraju da oslikavaju etničku strukturu. Doduše, Srbi ne mogu da trpe Kuirtijev teror, siguran sam da ćemo veštim diplomatskim umećem uspeti da se izborimo za najvažnije, a to je pre svega bezbednost.

Rakić se osvrnuo na to koja će članica Saveta bezbednosti UN pružiti podršku Srbiji, a stalno se proteže da će to biti Rusija, budući da je potrebno da jedna od pet stalnih članica to uradi:

- Situacija je više nego jasna, imamo pet članica sa pravom veta, a s druge strane su tri članice koje su više nego aktivno učestvovale u razbijanju Jugoslavije i stvaranju ove krizne situacije. Od njih nemojte da očekujete ni razumevanje niti pomoć. Kina i Rusija mogu da pomognu da se ta tema pojavi na sednici, ali ne treba biti optimista jer je Savet bezbednosti jedno telo UN koje ima vezane ruke. Pravo veta dodatno ograničava njegovu moć.

