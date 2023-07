NATO MORA DA ZAUSTAVI PROVOKACIJE IZ PRIŠTINE: Analiziramo šta može da se očekuje od sastanka Vučića i Stoltenberga

Predsednik Aleksandar Vučić ove nedelje se u Briselu sastaje s generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i očekuje se da glavne teme razgovora budu aktivnosti Kfora i zaštita Srba na Kosovu i Metohiji, što su ključni elementi u deeskalaciji situacije na KiM. Sastanak se organizuje na inicijativu predsednika Vučića, koji je otvoreno rekao da je to uradio zbog zaoštrene situacije na KiM, u skladu sa Rezolucijom 1244.

Etničko čišćenje Srba

Vučić je podsetio da, po tom dokumentu Saveta bezbednosti, NATO snosi odgovornost za bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji i naglasio da Alijansa mora da stane na kraj provokacijama iz Prištine.

- Sastanak sam tražio kako bih mu skrenuo pažnju na skoro nemoguć opstanak Srba na Kosmetu. Oni trpe direktan fizički pritisak i druge oblike prinude, što neminovno rezultira smanjenjem srpskog stanovništva. To predstavlja oblik etničkog čišćenja, koje se dešava na početku 21. veka - izjavio je Vučić u intervjuu za The Pavlovic today.

On je otkrio da je sastanak zakazan za prvu polovinu nedelje. Tačan datum i vreme sastanka, iako su poznati predsedniku, javno će saopštiti NATO.

Dobar znak

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da se već po Stoltenbergovoj reakciji i brzom prihvatanju inicijative za sastanak može zaključiti da postoji interes i Alijanse za stanje na severu KiM.

foto: Marina Lopičić

- Dobar je znak što je i kod njih prisutna svest o tome da je tamo došlo do eskalacije i da je bezbednost ugrožena. Očekujem da Jens Stoltenberg i NATO budu konstruktivni u dve glavne teme koje će biti na stolu. Prva je Kfor, jer je njegova obaveza, po Rezoluciji 1244, da garantuje mir i bezbednost i da, ukoliko je to ugroženo, zaštiti građane i obezbedi normalan život. Pošto se sve događa pre sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, to će biti s naše strane svojevrsna opomena Kforu, ali i podsećanje na Rezoluciju 1244 i obaveze Kfora. Druga tema je bezbednost Srba, represija koju sprovode Kurtijeva policija i potreba da se oni povuku iz zgrada u četiri opštine na severu KiM, gde je većinskog srpsko stanovništvo. Aleksandar Vučić će sigurno reći šta su naši uslovi za deeskalaciju stanja, a to je otklanjanje uzroka koji su doveli do nasilja nad Srbima i vraćanje na prethodno stanje - zaključuje naš sagovornik.

Procena

Milivojević kaže da kao odgovor NATO očekuje uveravanje da će garantovati bezbednost.

- Sigurno će Jens Stoltenberg podsetiti na mere koje je NATO preduzeo, odnosno koje Alijansa traži od Kurtija, ali Vučić ima puno pravo da insistira na punoj primeni mera, a ne samo na verbalnom zalaganju. Zapad nema interesa da se stvar vrati u Savet bezbednosti, već hoće da oni rukovode procesom i da to bude pod okriljem posredovanja EU. Srbija u centar postavlja pitanje Zajednice srpskih opština, koji je uslov svih uslova i od toga je sve počelo - objašnjava Milivojević.

Kurir.rs